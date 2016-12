Corbu renaşte cu proiecte de milioane de euro

Corbu renaște cu proiecte de milioane de euro

Primarul localității Corbu, Marian Gălbinașu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că bugetul local îi va permite cofinanțarea și finanțarea totală a multiple proiecte pe anul 2011, dar există un aspect pentru care nu are încă fonduri și pe care și-ar dori să îl poată soluționa. Gălbinașu afirmă că una dintre necesitățile cele mai mari ale comunei Corbu o reprezintă amenajarea drumurilor din extravilan către și din zona de nord a litoralului. „Cea mai mare dorință a mea este soluționarea problemei pe care o ridică drumurile din extravilanul zonei de litoral și cele către această regiune. Cred că este necesară o infrastructură civilizată. Dacă zona de sud a litoralului este cum este și necesită fonduri substanțiale pentru reabilitare, iar plajele devin din ce în ce mai mici și falezele cad, studiile arată că plaja de la Corbu se mărește. Cred că ar trebui alocate fondurile aici, să atragem turiștii măcar în sud”, afirmă primarul. Deșeuri colectate în sistem „door by door” Gălbinașu afirmă că a încercat întotdeauna să implementeze proiecte care să coincidă cu necesitățile oamenilor. La nivelul anului trecut, primarul a finalizat un proiect european de management al deșeurilor, ocupându-se și de partea de reciclare prin amenajarea unei fabrici în acest sens. Astfel, prin realizarea acestui proiect, a cărui valoare totală se ridică la un milion de euro, din care 300.000 de euro au venit de la bugetul local, primarul a amenajat 30 de puncte de colectare selectivă distribuite pe raza localității. De asemenea, prin achiziționare unei wole și a două autogunoiere, deșeurile sunt colectate și în sistem „door by door” de la fiecare locuință în parte. În 2010, a fost încheiat și proiectul, în valoare de opt miliarde de lei vechi, prin care au fost forate două puțuri și a fost amplasată o stație de pompare și de clorinare. Mai precis, este vorba despre un parteneriat între Consiliul Local și fabrica Lafarge Romcim, prin care se asigură alimentarea cu apă a localității Luminița. Tot în cursul anului trecut, a fost dată în folosință și noua grădiniță din zona Corbu 1, care beneficiază de toate dotările și utilitățile în conformitate cu standardele impuse pentru o astfel de clădire. De altfel, în toate școlile, grădinițele și bisericile din localitate, au fost amplasate centrale termice. În plus, în 2010, a fost deschis un centru pentru copii cu dizabilități, care funcționează pe bază de voluntariat și în care sunt îngrijiți atât copii cu handicap psihic, cât și cei cu probleme locomotorii. În ceea ce privește lucrările de infrastructură, anul trecut, a fost terminată pietruirea drumurilor și a fost extinsă rețeaua de apă pentru zonele Corbu 1 și 2 și pentru satul Vadu. Panouri solare și turbine eoliene Pietruirile vor continua și în 2011, licitația pentru acest proiect fiind deja încheiată, iar săptămâna viitoare, vor începe lucrările pe zece străzi laterale. Primăria Corbu va fi, de asemenea, inclusă în programul de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Investiția va avea o valoare 2,8 milioane de euro. Din acești bani, vor fi înlocuiți 4.000 de metri liniari de conductă, se va realiza extinderea rețelei de apă pe alți 600 de metri și a sistemului de canalizare pe 2.000 metri și vor fi construite două stații de pompare și repompare. Pentru anul acesta, sunt programate și investiții ce vizează utilizarea energiei regenerabile pen-tru diverse clădiri din localitatea Corbu. Gălbinașu spune că, în acest sens, au fost accesate 7,4 miliarde de lei vechi printr-un proiect de mediu. Astfel, vor fi amplasate panouri solare, turbine eoliene pe o suprafață de 60 de kilometri și va fi construită o pompă de circulație a apei termale. Aceste achiziții vor asigura utilitățile sediului primăriei, iar ulterior, vor fi incluse în sistemul național. De asemenea, un alt proiect a fost deja depus pe fondul de mediu pentru finanțarea a două alte turbine eoliene care vor fi utilizate pentru fabrica de sortat deșeuri. În ceea ce privește iluminatul public, primarul Gălbinașu va plasa în localitatea sa o serie de panouri fotovoltaice. Proiectele de reabilitare a școlilor vor continua și anul acesta, prin refacerea exteriorului, interiorului și acoperișului la Școala nr. 1 „Gheorghe Lazăr”. Lucrările au fost începute în noiembrie 2010, iar până la sfârșitul vacanței de vară, vor fi terminate, costurile totale ridicându-se la 30 de miliarde de lei vechi. Tot de reabilitare vor avea parte Căminele Culturale Corbu 2 și Vadu. Reabilitarea celui din urmă se va realiza cu sprijinul Consiliului Județean, care, potrivit declarațiilor primarului, a mai ajutat primăria și cu alte ocazii. CJC a oferit administrației locale 300 de pomi fructiferi, iar programul de plantări continuă cu alți 20.000 de puieți de salcâm. Întrebat dacă își păstrează intenția de candida la funcția de primar. Gălbinașu a spus că „da”, dar că nu poate garanta că o va face din partea USL, deoarece în politică lucrurile sunt nesigure și nu se poate ști niciodată ce modificări se vor mai face.