Convenţia Organizaţiilor de Media condamnă acţiunile jurnaliştilor Sorin Roşca Stănescu şi Bogdan Chirieac

Convenția Organizațiilor de Media condamnă acțiunile jurnaliștilor Sorin Roșca Stănescu și Bogdan Chirieac

Convenția Organizațiilor de Media (COM) a luat, ieri, atitudine față de acțiunile jurnaliștilor Sorin Roșca Stănescu și Bogdan Chirieac care s-au întâlnit, la un restaurant din Snagov, cu directorul Agenției Naționale de Integritate (ANI), Cătălin Macovei, pentru a-l șantaja. COM susține, printr-un comunicat de presă, că autenticitatea înregistrării audio a întâlnirii a fost confirmată de cei trei. „Concret, Sorin Roșca Stănescu și Bogdan Chirieac pot fi considerați autorii unei tentative de șantaj asupra unui demnitar public. Ei încearcă să-l constrângă pe președintele ANI să pună în mișcare prioritar mecanismele de verificare ale unei agenții de stat împotriva unor anumiți politicieni și să «scurgă» eventualele rezultate către Sorin Roșca Stănescu și Bogdan Chirieac”, atrage atenția COM. De asemenea, COM mai arată că cei doi jurnaliști se dovedesc a fi în posesia unor informații compromițătoare despre Cătălin Macovei, dar aleg să priveze publicul de aceste informații, pentru a obține alte avantaje. „Intenția celor doi ziariști nu este aflarea adevărului, ci obținerea cu orice preț a unor informații compromițătoare despre anumiți politicieni aflați în funcții de conducere”, mai precizează reprezentanții COM. Convenția Organizațiilor de Media consideră că cei doi încalcă grav statutul de jurnaliști și sesizează Comisia de Etică a Clubului Român de Presă -Asociația Jurnaliștilor din România pentru a lua în discuție acest caz și a prezenta o concluzie publică. De asemenea, COM a mai solicitat și instituțiilor statului să se autosesizeze și să investigheze dacă acțiunea celor doi constituie încălcări ale legii și să se pronunțe în regim de celeritate. În sfârșit, COM a cerut ANI să prezinte o poziție oficială și să dea publicității elementele cu care s-a încercat șantajarea președintelui ANI. Potrivit lui Cătălin Dumitru, consilierul pe probleme de comunicare al președintelui director general al TVR, „contractul cu domnul Bogdan Chirieac a fost realizat pentru o emisiune de politică externă. În acest moment, emisiunea este suspendată”.