Convenţia Naţională a PDL ar urma să se întrunească în luna mai 2013

Convenția Națională a PDL ar urma să se întrunească în luna mai 2013

Colegiul Director Național al PDL, întrunit vineri, a decis convocarea pentru 23 februarie 2013 a unui Consiliu Național de Coordonare al partidului în vederea stabilirii unei date pentru organizarea Convenției Naționale Extraordinare în luna mai a anului viitor, a anunțat președintele democrat-liberalilor, Vasile Blaga."CDN a decis că pe parcursul lunii ianuarie și februarie vom avea o analiză în fiecare organizație județeană. În 23 februarie se va întruni Consiliul Național de Coordonare care va stabili data unei Convenții Naționale Extraordinare în luna mai a anului viitor, o Convenție la care să participe, așa cum ne-am propus și anul trecut, cinci mii de colegi care să reprezinte cu adevărat punctul de vedere și voința partidului", a declarat liderul PDL, la Palatul Parlamentului, la finalul ședinței Colegiului Director. Potrivit Agerpres, întrebat dacă în cadrul CDN s-a cerut demisia actualei conduceri a PDL, Blaga a spus că nu a existat o astfel de situație și a confirmat demisiile din BPN ale lui Cristian Preda și Sever Voinescu."Nu am avut niciun coleg care să solicite acest lucru (demisia actualei conduceri a PDL - n.r.) în sală și a fost prezent la ședință aproape tot Colegiul Director. L-am invitat la ședință pe domnul Cezar Preda pentru că am avut o discuție cu el ieri (joi - n.r.) și l-am rugat să revină în echipă, lucru care s-a întâmplat. Doi colegi, domnul Cristian Preda și domnul Sever Voinescu, și-au dat demisia din BPN. E adevărat că, ulterior, domnului Sever Voinescu i s-a și cerut demisia de către Organizația PDL Constanța, dar acesta este un alt lucru", a afirmat președintele PDL.Întrebat de presă dacă Gheorghe Falcă ar putea fi un contracandidat al său la șefia partidului, Blaga a răspuns că oricare membru al PDL s-ar putea afla în această postură."Aștept cu mare plăcere, dacă mă voi hotărî să candidez", a precizat Blaga. Colegiul Director Național al PDL a decis, vineri, invitarea celorlați parlamentari ai ARD să se alăture grupurilor parlamentare ale democrat-liberalilor, a declarat președintele partidului, Vasile Blaga. "Am decis să facem propuneri către colegii noștri din ARD care au intrat în Parlament să facă parte din grupurile noastre parlamentare. Putem avea în continuare un parcurs comun, chiar dacă juridic ARD nu mai există", a afirmat liderul PDL, la Palatul Parlamentului.Întrebat dacă pe viitor se are în vedere o cooptare a partenerilor din ARD în PDL, Blaga a spus: "ARD, așa cum o știm ca alianță electorală, nu mai există de duminică seara, așa spune legea"."Colegii care au intrat în Parlament, doi de la Forța Civică, unul de la PNȚCD și unul de la Noua Republică, sunt așteptați și îi rugăm să facă parte din grupurile parlamentare cum am spus. O decizie în privința viitorului ARD va lua fiecare partid până la urmă. Eu cred că va trebui să ne validăm, până la urmă, fiecare în etapa următoare. În general, au rezistat alianțe politice care s-au bazat pe forțe bine definite. Alianța Dreptate și Adevăr a rezistat pentru că a fost construită între două partide de forțe egale, pornisem de la 7% fiecare, erau partide cu tot ceea ce presupune structura unui partid. Am constituit apoi PDL, ulterior alegerilor europarlamentare, când era PD cu 36%, iar dincolo PLD care a luat 8% în alegeri. Poate fi acesta un parcurs, vom decide împreună", a susținut Vasile Blaga.