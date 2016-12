Contractul Primăriei Mangalia cu Callatis Therm va fi verificat de o comisie specială

1

INTREBARE???

NU VAD ROSTUL COMISIEI ATATA TIMP CAT ERA APROBAT AUDITUL CARE CE VA GASI?! PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL MANGALIA NU SI-AU FACUT DATORIA....Nu au majorat pretul giga in concordanta cu hotararea ANRSC si a pretului la combustibil, precum si intarzierile in plata a ajutorului de caldura...Urmare....FILIMON, PALAZ, IORGUS, etc. ARESTATI!!!!