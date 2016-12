Continuă verificările la Primăria Mangalia

2

ca simplu cetatean al romaniei

Asa ca simplu cetatean al romaniei,nu inteleg cum sa nu se rezolve situatia grava care este in primaria Mangalia,acest somn Palaz,a promis ca se v-a face dreptate acolo.Pina acum s-au perindat ceva consilieri ,inlocuitori ai primarului,unii cu acte in regula altii alesi chiar de primar.In fine asa cum a spus alt comentator inaintea mea,este bataie de joc de asa zisa dreptate promisa.Pina acum din parteA d-LUI pALAZ AU FOST NUMAI VORBE SI PROMISIUNI,DAR NIMIC CONCRET.Daca era in timpul lui nenea Ceasca erau demult dupa gratii multi.Hai sa fim seriosi,chiar nu se poate face nimic,ca se vad pe fata magariile lor.Cred ca este doar o concurenta de culori politice.Sa auzim numai de bine