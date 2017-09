Continuă controlul la Direcţia de Pază. CJC va desemna o conducere interimară

Continuă controlul la Direcția de Pază. CJC va desemna o conducere interimară

Direcția de Pază aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța se află în continuare sub lupa șefilor instituției deoarece, după cum a anunțat președintele CJC, Horia Țuțuianu, controlul la această instituție nu s-a încheiat.„În privința Direcției de Pază, încă nu s-a încheiat controlul la acea instituție, dar în ședința CJC din luna septembrie voi propune aleșilor județeni să fie nominalizată o persoană care să asigure conducerea interimară a Direcției. Acum, aceasta este condusă de Sebastian Rancichi, delegat prin ordin al președintelui CJC de la 25 iulie, după ce Lucian Giurcă și-a înaintat demisia în urma evenimentelor petrecute în traficul rutier constănțean”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu.Luna trecută, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a dispus un amplu control la Direcția Județeană de Pază, însă directorul instituției Lucian Giurcă, nu a mai așteptat rezultatul anchetei și a demisionat.Drept urmare, atribuțiile lui Lucian Giurcă au fost preluate temporar de Sebastian Rancichi, directorul Direcției Generale Administrare Domeniul Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport. Acesta va asigura funcționarea Direcției Județene de Pază până la prima ședință a CJC când va fi desemnată o conducere interimară.„Am dispus Corpului de Control dar și Compartimentului Audit, o verificare atât a activității Direcției Județene de Pază, cât și ai indicatorilor economici și finaciari. Aștept raportul celor două organe de control în cel mai scurt timp. În ceea ce privește incidentul din trafic, am spus-o și o repet: Direcția Județeană de Pază este o instituție unde ordinea și corectitudinea trebuie să primeze. Reprezentanții Direcției trebuie să se comporte în concordanță cu normele legale și morale. Nu voi tolera niciunui angajat fapte care să aducă prejudicii de imagine instituțiilor statului. În cazul în care se constată că domnul Lucian Giurcă a încălcat legea, organele abilitate vor lua măsurile ce se impun”, a precizat președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu.În ceea ce îl privește pe Valentin Oprică, inspector de securitate în cadrul Diviziei de Pază, acesta a fost suspendat temporar din activitate, o decizie fermă urmând să fie luată după finalizarea anchetei interne.Pe de altă parte, reprezentanții CJC au menționat că, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că cei doi reprezentanți ai Direcției Județene de Pază, surprinși de organele de Politie sub influența alcoolului, nu se aflau în interes de serviciu.Reamintim că, în luna iulie, Valentin Oprică a condus în stare de ebrietate o mașină a Direcției Județene de Pază, iar Lucian Giurcă, și el în stare de ebrietate, ar fi tras mai multe focuri cu o armă de tip airsoft de la geamul autoturismului.