Contestatarii alegerilor locale din Eforie s-au împotmolit în justiţie

Contestatarii alegerilor locale din Eforie s-au împotmolit în justiție

Doi dintre contestatarii alegerilor locale, desfășurate în această vară în Eforie, susțin în continuare că sunt împiedicați de reprezentanții justiției constănțene să demonstreze fraudarea scrutinului din iunie. Ei spun că nu li se permite accesul la listele de la alegeri, cu toate că procurorul general al României și-ar fi dat acordul în acest sens, chiar la finalul lunii octombrie. Ali Mefchiure, reprezentantul contestatarilor, susține că de luni de zile a solicitat autorităților dreptul de a face copii după toate listele electorale de la toate secțiile de votare din Eforie Sud și Nord și toate procesele verbale. Fără însă a primi un răspuns concret. A ajuns să facă plângeri către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Așteptarea a adus-o într-o stare de disperare. „Sunt disperată din cauza justiției române. Este o justiție de trei parale. Trebuie să o știe tot românul lucrul acesta. Ne luptăm cu o fraudare a alegerilor locale pentru funcția de primar al localității Eforie din 16 iunie”, s-a plâns Ali Mefchiure. Ea a admis că a făcut o contestație în 12, respectiv 15 septembrie, în care s-a considerat parte vătămată în dosarul 7171/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța care are ca obiect fraudarea alegerilor locale din Eforie din 15 iunie 2008. „Cu chiu cu vai, am primit în 20 octombrie rezoluția 1511/II/2/2008 din 20 octombrie în care sunt trecută numai cu numele, dar nu se precizează nimic despre data de 12 sau de 15 a contestației mele și nici măcar nu s-a pronunțat cu privire la motivele contestației, la probele pe care le-am administrat, deci, refuzând pur și simplu să atașeze la dosar așa cum am cerut în 12, respectiv 15 sep-tembrie a tuturor listelor electorale și a tuturor proceselor verbale de la toate secțiile de votare din Eforie Sud și Eforie Nord din 15 iunie 2008. Refuză să se afle adevărul”, a continuat ea. În cele din urmă a trimis un memoriu și către procurorul general al României Laura Codruța Kövesi, în 27 octombrie. A primit și răspuns din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care o informează că adresa a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța spre soluționare având în vedere competența Legii 544/2001. „Din data de 1 august am tot venit la Constanța la Procuratură pentru obținerea listelor de votare și proceselor verbale însă suntem refuzați, plimbați pe drumuri. Avem aprobarea procurorului general de la București pentru rezolvarea cazului și nu putem rezolva nimic. Ne amână de la un procuror la altul, ne trimit de la o ușă la alta și nu mai știm încotro să o luăm. Dacă procurorul general nu mai are valabilitate în țara asta, nu știu ce fel de justiție avem în România”, a declarat Adrian Comoli, prezent și el vineri la Parchet.