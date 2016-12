Consultări între preşedintele Iohannis şi partidele parlamentare. Principalele DECLARAŢII

Consultări între președintele Iohannis și partidele parlamentare. Principalele DECLARAȚII

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Consultările președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, pe tema încheierii unui acord politic cu scopul asigurării, în anul 2017, a unui prag minimal de 2% din PIB pentru Ministerul Apărării Naționale, sunt în desfășurare, la Palatul Cotroceni.Președintele Klaus Iohannis a început, la 11.30, consultările cu partidul Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), pe tema încheierii unui acord politic cu scopul asigurării, în anul 2017, a unui prag minimal de 2% din PIB pentru Apărare, delegația fiind condusă de Gabriel Oprea."UNPR salută inițiativa domnului președinte Iohannis de a semna un acord cu toate partidele parlamentare pentru a acorda, din 2017 un buget armatei de minim 2% pentru următorii 10 ani", a declarat Oprea.Liderul UNPR a precizat că formațiunea sa încă de la înființarea a susținut majorarea bugetului Armatei la minimum 2,38% din PIB, scrie mediafax.ro."Armata română are nevoie de acest buget, mai ales în actualul context de securitate mondială, regională, are programe majore de înzestrare, avioanele multirol, modernizarea fregatelor sau baza 99 de la Deveselu. Mai mult decât atât, i-am propus domnului președinte Iohannis, vom propune și primului ministru, partenerilor din coaliția de guvernare, ca acest lucru, adică bugetul de minimum 2%să-l facem chiar din 2016. Orice zi câștigată în plus reprezintă mai multă siguranță pentru români", a declarat Oprea."Acordul pe care îl inițiază președintele și care sper să obțină un consens din partea partidelor politice este un acord pe deplin justificat. Aceasta înseamnă, pe de o parte, din punctul nostru de vedere, punerea în operă a tuturor angajamentelor la care România s-a angajat de la momentul semnării acordului de aderare la NATO, iar pe de altă parte înseamnă categoric o investiție în securitatea națională și o investiție în securitatea fiecărui cetățean al României", a declarat Gorghiu.Liderul PNL a apreciat că, prin semnarea acordului propus de Iohannnis, "România dă un semn de maturitate, dă un semn de responsabilitate, asumându-și prin consens politic sper o promisiune pe care a luat-o în calitate de țară membră NATO"."Avem garanția că de data aceasta, la inițiativa președintelui României, acest pact - deși în România există o istorie nefericită a acordurilor pe diverse domenii – va deveni realitate și România va trece de la entuziasmul de a fi țară NATO la responsabilitatea pe care o presupune acest angajament", a mai declarat Gorghiu.