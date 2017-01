Constantinescu & Co. agită din nou apele la Teatrul „Oleg Danovski“

Teatrul „Oleg Danovski” este la un pas de a fi luat sub aripa Ministerului Culturii

Acordul Consiliului Județean Constanța (CJC) privind trecerea Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național a suferit ieri câteva modificări esențiale. Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a înscris pe ordinea suplimentară a ședinței un proiect de hotărâre menit să completeze acordul de principiu aprobat în luna august pentru transferul teatrului. Inițiativa lui Constantinescu a constituit o adevărată surpriză pentru toți cei prezenți în sală întrucât proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea suplimen-tară de zi în ultimul moment. El a declarat că, potrivit proiectului inițiat de minister, CJC ar trebui să finanțeze în conti-nuare teatrul. „Atunci care mai este scopul acestui transfer?”, a pus problema Constantinescu. Apoi, el s-a dezlănțuit într-un atac la adresa ministrului Kelemen Hunor, subliniind în nenumărate rânduri că nu este de acord cu precizările aduse în proiectul hotărârii de guvern. Șeful CJC a susținut că, dacă ministerul vrea să preia Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski”, este obligația sa, și nu a CJC, să asigure din sursele proprii finanțarea instituției culturale. În acest context, aleșii au aprobat în unanimitate amendamentul. Astfel, „acordul de trecere a teatrului sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național este valabil numai în condițiile în care finanțarea se va face din sursele proprii ale ministerului fără diminuarea bugetului CJC pe anul 2010, inclusiv fără diminuarea cotelor pentru TVA din impozitul pe venit alocat bugetului județului Constanța pe anul 2010". Ministerul va asigura finanțarea teatrului Consilierul ministrului Kelemen Hunor, Radu Enache, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că nu poate fi vorba despre astfel de menționări în proiectul de hotărâre. „Fie este o neînțelegere majoră, și atunci au discutat un lucru care nu există, fie este o dovadă de rea-credință. Însă dacă ar fi fost o acțiune de bună-credință, atunci ne anunțau și pe noi. Ne sunau, ne certau, dar cădeam la o înțe-legere”, a precizat Radu Enache. „În momentul în care este preluată o instituție, în cazul de față Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski”, salariile angajaților vor fi plătite de minister”, a asigurat consilierul. În opinia sa, singura problemă care ar putea da bătăi de cap CJC este plata angajaților teatrului pe lunile august și septembrie. „Înainte de a ieși hotărârea de guvern, ministerul nu poate plăti retroactiv salariile lor. Și asta este problema pe care bănuiesc că o are CJC. Din momentul în care a fost aprobată hotărârea, ministerul va plăti salariile angajaților. Inclusiv pe luna octombrie”, a explicat el. Consilierul ministrului a adăugat că ministerul va încerca să găsească o soluție pentru această problemă. Proiectul hotărârii de guvern a fost redactat și urmează să fie aprobat în cadrul ședinței Executivului de săptămâna viitoare.