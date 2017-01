Constantinescu, ales preşedinte al Consiliului Judeţean cu 45%

Constantinescu, ales președinte al Consiliului Județean cu 45%

În urma centralizării voturilor din cele 503 secții de votare ale județului, BEJ a anunțat, ieri, că președinția Consiliului Județean Constanța a fost câștigată de pesedistul Nicușor Constantinescu cu 45,3% din voturi. El este urmat de Ion Popescu (PD-L) - 23,6% și Gheorghe Dragomir (PNL) - 8%, ceilalți candidați obținând sub trei procente. De asemenea, PSD conduce la nivelul județului Constanța în ceea ce privește numărul de primării obținute din primul tur la alegerile locale, dar și la cel al numărului de consilieri locali și județeni, potrivit rezultatelor finale oferite de Biroul Electoral Județean. În urma centralizării voturilor din cele 503 secții de votare din județul Constanța, din primul tur de scrutin, PSD a obținut 23 de primării, PDL are 8, PNL are 7, iar PNȚCD a obținut o primărie. Din totalul de 70 de localități, în celelalte 31 va fi turul doi pentru câștigarea primăriilor. Și la nivel de mandate de consilieri locali în județ, PSD conduce cu 385 de consilieri locali, urmat de PDL cu 241 și PNL cu 222, PNG - 26, PNȚCD-16, PRM și UPSC câte 9, PC, Partidul Ecologist Român, Partida Romilor câte 4 mandate, PIN, UDTTMR și Forța Democrată câte 2, doi consilieri locali independenți și un mandat de consilier local pentru Comunitatea Rușilor Lipoveni.