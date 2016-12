Constantin Niţă, pus sub control judiciar pe cauțiune

Constantin Niță, pus sub control judiciar pe cauțiune

Fostul ministru delegat pentru energie, Constantin Niță, a fost audiat la DNA. El a fost citat de procurori într-un dosar de corupție și a venit însoțit de avocat. Procurorii îl acuză de trafic de influență și l-au plasat sub control judiciar pe cauțiune.Procurorii îl acuză pe Constantin Niță de trafic de influență. El ar fi cerut unui om de afaceri un comision de 5% dintr-un contract încheiat cu primăria unui oraș. Ar fi primit o parte din bani, 30.000 de euro, de la omul de afaceri, într-un restaurant libanez. De asemenea, prin intermediul unui contract fictiv, încheiat în 2013, reprezentanții omului de afaceri ar fi plătit unei firme indicate de Constantin Niță peste 300.000 de lei, în perioada mai 2013-iunie 2014, spun procurorii.Potrivit Digi24.ro, banii ar fi fost folosiți pentru cheltuielile organizației județene de partid, la solicitarea lui Niță Constantin.Cauțiunea fixată de procurori este de 150.000 de lei.„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 25 aprilie 2016 față de inculpatul NIȚĂ CONSTANTIN, deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.Inculpatul Niță Constantin trebuie să depună o cauțiune în valoare de 150.000 lei, urmând a comunica procurorului în termen de 6 (șase) zile lucrătoare de la data prezentei ordonanțe dacă este de acord să depună valoarea stabilită, aceasta urmând a fi consemnată pe numele inculpatului la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției la o unitate bancară.Potrivit ordonanței de luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:În cursul anului 2013, Niță Constantin, deputat în Parlamentul României și, la data faptei, ministru al Energiei, i-a solicitat unui om de afaceri (denunțător) un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de societatea comercială a acestuia cu primăria unui municipiu. Comisionul a fost pretins de Niță Constantin în schimbul exercitării influenței sale asupra primarului de municipiu și a promisiunii că interveni pe lângă acesta pentru a-l determina să agreeze semnarea și buna derulare a contractului cu firma omului de afaceri.Potrivit înțelegerii, urma ca suma reprezentând 5% din valoarea contractului (aproximativ 3,4 milioane lei) să îi fie remisă lui Niță Constantin în două forme: parțial cash și parțial printr-un contract de consultanță fictiv, ce urma a fi încheiat cu o persoană de încredere din anturajul lui NIȚĂ CONSTANTIN.În consecință, la data de 21.07.2013, Niță Constantin a primit 30.000 euro de la omul de afaceri, în incinta unui restaurant libanez, dintr-un hotel din București.De asemenea, la solicitarea lui Niță Constantin, a fost contactată persoana de încredere a acestuia care a propus încheierea unui contract de consultanță cu o anumită firmă, la prețul de 5.000 euro + TVA/lună, care a și fost semnat la data de 2 mai 2013. În baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, în fapt, prestate de firmă), reprezentanții omului de afaceri au remis firmei indicate de Niță Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totală de 303.118 lei, în tranșe lunare, în perioada mai 2013-iunie 2014.Suma solicitată nu a fost, așadar, achitată integral, ci două tranșe, de 30.000 euro, respectiv 303.118 lei. Sumele au fost folosite, în mare parte, pentru diverse cheltuieli ale organizației județene de partid, la solicitarea lui Niță Constantin.Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:a) să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției și la instanța de judecată ori de câte ori este chemat;b) să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției sau instanța de judecată cu privire la schimbarea locuinței;c) să se prezinte la Secția 1 Poliție Brașov, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;c1) să nu ia legătura direct sau indirect, în nici un mod, cu anumite persoane menționate în ordonanțăd) să nu depășească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent;e) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre mijloacele sale de existență;f) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.Inculpatului i se atrage atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar pe cauțiune se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.Inculpatului NIȚĂ CONSTANTIN i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Constantin Niță a anunțat la sfârșitul lunii martie că se va retrage din viața politică.Fost ministru al energiei, Constantin Niță a fost audiat ca martor, în 2013, în dosarul „Mită pentru Hidroelectrica”, privind negocierea unui contract pentru vânzare de energie ieftină în valoare de peste 260 de milioane de euro. La acea vreme, spunea că respinge orice acuzație privind implicarea sa în acest scandal.Constantin Niță este de profesie economist, iar în trecut el a mai ocupat funcția de ministru al IMM-urilor și ministru al economiei.