Constantin Frăţilă - „Ştie! Vrea! Poate!”

Constantin Frățilă - „Știe! Vrea! Poate!”

Ştire online publicată Luni, 26 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a doua oară, Constantin Frățilă, președintele Forței Democrate, intră în competiția pentru Primăria Constanța. Frățilă a candidat pentru prima dată tot pentru fotoliul de edil - șef tomitan în 2004. Acum, el a revenit în cursă convins fiind de faptul că este candidatul care „Știe! Vrea! Poate!”. Programul electoral al candidatului FD la Primăria Constanța este structurat pe trei mari proiecte. Rezolvarea problemelor de trafic O primă mare problemă cu care ne confruntăm în Constanța este blocajul în traficul din ce în ce mai aglomerat de pe arterele municipiului. Sunt expert în trafic urban și cred că o primă problemă pe care o am de rezolvat este aceasta. Soluții ar fi atât sub aspectul tehnic prin crearea de sensuri unice, benzi unice pentru transportul în comun, achiziții de mijloace de transport în comun care să nu fie agabaritice, ca actualele MAZ-uri, modernizarea actualelor linii de tramvai, atâtea câte au mai rămas, crearea de parcări subterane și supraterane. Din punct de vedere administrativ se va întări disciplina în circulație, iar accesul în zona istorică și în centrul municipiului Constanța se va face numai pentru anumite tipuri de autovehicule. Toate acestea însă pot fi aplicate pe baza unor studii și documentații făcute de experți în probleme de trafic, circulație, urbanism, mediu și, nu în ultimul rând, de finanțiști. Reabilitarea zonei istorice Un alt punct ar fi reconstrucția zonei istorice peninsulare a Constanței, zonă de care sunt realmente îndrăgostit, peninsulă care a fost văduvită de atenția actualei administrații. Soluțiile pentru această mare problemă a Constanței sunt complexe, țin de legislație, accesare de fonduri europene, rezolvarea problemelor de spațiu pentru cei care locuiesc acolo mai mult ilegal decât legal, probleme de restaurare, de includere în Registrul Turistic European, etc. Vă asigur că dacă există voință și hotărâre în acest sens, în doi - trei ani vom avea o zonă peninsulară reabilitată, europeană și inclusă în circuitul turistic mondial și nu în ultimul rând vom avea un loc de promenadă pentru toți constănțenii. Ceea ce mă deosebește de Mazăre este că eu voi lucra doar cu arhitecți constănțeni (nu spanioli cum vrea Mazăre) pentru că ei sunt cei care cunosc cel mai bine tradiția Tomisului. Locuințe pentru tineri Un alt punct este asigurarea de către municipalitate a caselor pentru tineri și, în calitate de administrator al uneia dintre cele mai mari firme de construcții din județ, S.C. COMCM S.A., precum și în calitate de director general al celei mai de tradiție firme de închirieri de utilaje pentru construcții, respectiv S.C. SCUT S.A., vă pot garanta că pot face apartamente de minimum 3*** pentru tineri la un preț maxim de 600 euro metrul pătrat. În concluzie, proiectul este viabil și realizabil, problemele de creditare a tinerelor familii nu sunt de natură a ne îngrijora pentru că există în momentul de față mai multe bănci care ar finanța aceste credite. Un alt lucru care mă deosebește de Mazăre este că societățile de construcții pe care le voi contracta vor fi în primul rând cele din Constanța, deoarece mi se pare corect ca mai întâi să dăm de lucru constănțenilor. Trebuie știut că proiectul locuințelor pentru tineri nu îi aparține numai lui Mazăre. Iar dacă voi ajunge primar, lista întocmită deja la primărie va rămâne valabilă.