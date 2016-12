Constantin Dina: „Controalele de pe litoral ar trebui realizate de o structură unică”

2

Pe cine sa controleze?

Acest doctor in economie fara opere stiinytifice ca toti cei care au cumparat diplome de doctori in stiintele nimiculuio, ar face bine sa vada cine sunt agentii economici din turism. Marea majoritateapropiatii semidoctilor Mazare & gasca pnl.Vorbesc aici de zona cazinoului din Mamaia ESTE DISTRUSA TOATA ARHITECTURA GINDITA DE GENII IN ARHITECTURA A FOST DISTRUS PARCUL REGAL, cine sa stie mazare? are scoala de alfabetizare de la securitate ca si parintelui lui natural TOVARASUL DIN M.A.I. Arhitectii din C.L. CRED CA STIU CE MIZERII SUNT LA CAZINOUL DIN MAMAIA si pe tot litoralul.DEspre turism numai de bine cit este sefa d-na Corina Martin este un turism de fatada, servicii foarte proaste, asa ca bulgarii cu ceafa groasa dar oameni subtiri nu obezi ca tiganii Consiliului Judetean, sau sefii turismului.