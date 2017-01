Constantin Bîrbora de la Mangalia, exclus din PMP

2

PMP Mangalia

De la bun inceput am intuit ca ceva nu este in regula. Daca e vorba de rezultate de ce la Navodari sau in restul teritoriului Cta nu se face la fel? Pentru ca este un partid de oameni tineri in adevar dar condus de soparle comuniste. Rog tot PMP Mangalia sa faca ca mine. Azi...DEMISIA !