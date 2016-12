Constănţenii vor alegeri comasate

Constănțenii vor alegeri comasate

Ziarul „Cuget Liber” întreține un dialog permanent cu locuitorii județului Constanța. Din aceste considerente, tema abordată, ieri, a fost cea a alegerilor comasate, motiv de dispută printre politicieni în aceste zile. Reprezentanții PDL sunt cei care au înaintat o astfel de variantă, însă cei ai USL se împotrivesc cu înverșunare. Ce părere au constănțenii și cu ce argumente vin în susținerile lor, despre această posibilă modificare, am aflat dintr-un sondaj de opinie. Manuela Manza (51 de ani) : „Problema ar fi dacă știm noi pe cine să alegem. Că-i alegem separat sau împreună este același lucru. Totuși, din punct de vedere economic sunt de acord ca alegerile să fie comasate. Se cheltuiesc atâția bani în campaniile electorale, bani pe care tot noi îi suportăm”. Viorel Marcu (46 de ani): „Campania electorală este destul de obositoare și pentru noi și pentru ei. Eu prefer o singură rundă de asemenea spectacol plătit cu bani din buzunarul contribuabililor. Și mai este ceva: aspectul financiar și disconfortul de mers la urne sunt alte argumente de luat în seamă. În ceea ce privește perioada alegerilor că vor fi duse spre toamnă și asta cred că este bine. Pe timpul verii oamenii își iau concediile și astfel s-ar reduce prezența electoratului la urne. Aș mai avea ceva de spus, politicienii ar trebui să se gândească serios și la o lege prin care să fie introdusă obligativitatea prezenței la urne”. Crina Iordache (39 de ani): „Din ceea ce am văzut pe la televizor și ce am mai citit prin ziare, deocamdată sunt numai discuții. Dacă s-ar schimba ceva în sensul acesta ar fi foarte bine. Era timpul ca și aici să se schimbe. Să nu mai stăm toată ziua pe drumuri ca să alegem, ba primarul, ba parlamentarii, ba pe ceilalți. Eu cred că, atunci când te duci la vot știi din prima pe cine dorești să te reprezinte patru ani de zile. În cine îți pui încrederea, de la cine ai așteptări să facă ceva pentru orașul tău, să facă ceva pentru cetățeni, pentru țară. Mergi o singură dată, pui ștampila, și gata, aștepți să vezi dacă ai făcut alegerea corectă”.Daniel Neofit (38 de ani): „Treaba cu alegerile comasate este OK. Este mult mai bine să facem un singur drum la alegeri iar cheltuielile să fie tot o singură dată. Referitor la cele șase buletine de vot pe care le vom primi la urne, pentru tineri nu cred că va fi o problemă, dar pentru cei mai în vârstă s-ar putea să fie”. Daniel Iordăchescu ( 28 de ani): „Da, sunt de acord să fie comasate. Ar fi cel mai bun lucru. Nu cred că face cuiva plăcere să meargă la vot. Probabil, cei mai mulți se duc pentru că au simț civic deși știu de la început că vor fi păcăliți. Am văzut că unii dintre politicieni își fac probleme că ar fi prea multe buletine de vot iar oamenii nu se vor descurca cu ele. Adică, ne cred niște proști, și cu asta cred că am spus totul”.George Pitrop (48 de ani): „Ar fi foarte bine dacă s-ar face comasarea. Mai ales din punct de vedere financiar. S-ar face economii la bugetul statului”.Luminița Aura Ababei (42 de ani): „Sunt perfect de acord. Eu sunt bugetară și așa cum s-au făcut reduceri la noi, așa să se facă și la banii statului. Adică da, sunt pentru comasarea alegerilor deoarece s-ar face economii la bani. În ceea ce privește cele șase buletine de vot pe care le-aș primi la urnă nu m-ar încurca pentru că aș ști dinainte pe cine să votez”. Dumitru Tănase (54 de ani): „Cel mai bine ar fi ca alegerile să fie o singură dată. Nu să stau să mă plimb pe la secții toată ziua. Altfel, și așa campania electorală este un circ, măcar să ne scutească de mizeriile lor și să fie unul singur”. Rodica Stanciu (50 de ani): „Da, comasarea alegerilor ar fi o idee foarte bună pentru că s-ar face economii la buget. Cât despre faptul că aș primi șase buletine de vot atunci când voi merge să votez, acest lucru nu m-ar speria. Nu m-ar speria pentru că, mă duc să votez în cunoștință de cauză”.Cei care au opinii cu privire la acest subiect își pot exprima părerea pe site-ul ziarului nostru www.cugetliber.ro