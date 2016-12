Constănţenii sunt împotriva vânzării Cazinoului

Potrivit sondajului „Cuget Liber“,

Constănțenii sunt împotriva vânzării Cazinoului

Soarta Cazinoului din Constanța va fi hotărâtă în cel mult o lună, când municipalitatea se va decide dacă va scoate la vânzare clădirea sau va investi în reabilitarea ei. Între timp, Primăria Constanța a anunțat că va face un sondaj de opinie pentru a vedea care este voința cetățenilor. Dacă administrația locală s-a trezit abia acum că ar fi oportun un astfel de dialog cu societatea civilă, ziarul Cuget Liber a demarat încă de acum o lună, pe pagina sa electronică, un sondaj de opinie privind vânzarea Cazinoului.„Primarul Radu Mazăre vrea să vândă Cazinoul din Constanța. Ești de acord?”, iar cei care au participat sau participă trebuie să răspundă cu DA sau NU.Până ieri, pe site-ul www.cugetliber.ro votaseră 2.594 de persoane. Dintre cei care au participat la sondaj, 56% au răspuns cu NU sunt de acord cu vânzarea Cazinoului, iar 44% au răspuns cu DA.Mai mult, unii dintre cei care au participat la sondajul „Cuget Liber” și-au spus și părerea vizavi de opțiunea lor. „Dacă se vinde, dispare orice posibilitate de control și este posibilă lăsarea totală în ruină. Peninsula Constanța arată atât de rău și pentru că imobilele s-au recuperat și/sau s-au vândut, iar proprietarii, adesea străini de oraș, nu sunt interesați să le reabiliteze, ci doar să le vândă.Este posibilă însă schimbarea destinației într-o funcțiune de interes public, eventual cu trecerea lui în domeniul public și acce-sarea de fonduri europene. Pe această soluție trebuie insistat. Cazinoul din Sinaia, care are aceeași vârstă și valoare, este o frumusețe: este renovat recent, ca centru de conferințe, are sală de spectacole, săli de bal și funcționează.Oameni buni, cetățeni ai Constanței! Sunt sigură că toți doriți să vedeți Cazinoul renovat! Nu prin vânzare se poate realiza acest lucru. Nu votați pentru vânzare, votul vostru poate fi folosit în defavoarea Cazinoului”, spune una dintre participantele la sondaj, care s-a semnat cu inițialele L.T.„Cred că nu știți că acest simbol al orașului este deja vândut. Ceea ce se întâmplă acum este să îl preia cu hotărâre judecătorească (anularea vânzării) și să-l vândă cuiva care poate și vrea să facă ceva! Nu cred că o instituție a statului pe bani publici are po-sibilitate să îl reabiliteze. Totuși trebuie păstrat un control, astfel încât să nu ajungem de unde am plecat”, a menționat Dorina. „Cazinoul este o clădire-emblemă a orașului nostru, dar pentru primarul Bonduelle este mai important să cumpere voturile bătrânilor nevoiași cu ulei și pui, decât să investească în simbo-lurile Constanței. Rușine să îți fie, tovarășe administrator de bani publici”, spune o altă persoană care a participat la acest sondaj.„Este o problemă la care formula este foarte greu de găsit. S-ar putea merge pe formula «Dați un leu pentru Ateneu», dar, apoi, cine să-l administreze? Primăria cu certitudine nu este în stare, iar o firma privată ar putea numai în anumite condiții, prin care bugetul local să aibă un avantaj substanțial. Asta ridică o nouă întrebare. Unde, în condițiile societății de astăzi, se mai pot găsi oameni cu o moralitate care să îndeplinească condițiile cerute? Și, uite așa, am început să vorbesc numai prostii! Este dificil să se găsească un răspuns, dar ceva trebuie neapărat făcut dacă ținem la orașul nostru”, spune și Alexandru C.Constănțenii care doresc să-și exprime punctul de vedere cu privire la vânzarea Cazinoului din Constanța o pot face în continuare pe site-ul www.cugetliber.ro