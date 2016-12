Constănţenii, scoşi cu arcanul la muncă în faţa blocului. Cine refuză, 1.000 lei amendă

Constănțenii, scoși cu arcanul la muncă în fața blocului. Cine refuză, 1.000 lei amendă

Administrația locală și-a propus să facă ordine în oraș, motiv pentru care, ieri, primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a anunțat că, în perioada 1-31 octombrie, va avea loc campania sub denumirea „Curățăm Constanța noastră”.„Este o campanie fără precedent. Toți constănțenii trebuie să înțeleagă că doar împreună putem avea un oraș curat pe care să-l lăsăm moștenire copiilor noștri. Îi invit pe toți locuitorii municipiului Con-stanța la un efort comun, deoarece doar împreună putem schimba fața orașului. Voi propune ca lunile aprilie și octombrie din an să fie denumite, prin hotărâre de Consiliu Local, lunile curățeniei. Această campanie se adresează tuturor constănțenilor care locuiesc la case și blocuri, tuturor companiilor care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Constanța, dar și instituțiilor publice constănțene”, a declarat Decebal Făgădău.El a explicat că prin această campanie fiecare trebuie să-și facă curat în fața casei sau a firmei. Practic, este vorba de o campanie de ecologizare a orașului, iar activitățile care vor marca această acțiune vizează refacerea gardurilor, a firmelor luminoase, curățarea și igienizarea fațadelor și a zidurilor, curățarea terenurilor și a locurilor de joacă, precum și a parcurilor. De asemenea, vor fi plantați copaci, iar orașul va fi înfrumusețat.„Acțiunea de ecologizare are ca scop aducerea la cunoștința cetățenilor cu privire la importanța menținerii curățeniei spațiului public. Trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi că a face curățenie este o obligație permanentă, iar în lunile aprilie și octombrie ale fiecărui an, încununăm eforturile de echipă ale constănțenilor cu administrația publică locală. Să nu uităm nicio clipă că spațiul public este o extensie a spațiului privat”, a mai spus primarul interimar Decebal Făgădău.Totodată, el a adăugat că această campanie va fi monitorizată și filmată, mai ales că toți constănțenii trebuie să se implice.„Poliția Locală va supraveghea dacă proprietarii, agenții economici sau instituțiile publice se implică în acțiune. Dacă Poliția Locală observă că lucrurile nu se mișcă, va trimite notificări și va da amenzi. Toată lumea trebuie să se implice în această campanie. Este o acțiune fără precedent și se vor da amenzi și celor care distrug sau aruncă gunoiul și celor care refuză să participe la curățenie. E o campanie care nu își propune neapărat să dea amenzi. Își propune să schimbe imaginea orașului”, a spus Făgădău.De asemenea, amenzi vor primi și cei ale căror clădiri sunt murdare și par a fi părăsite. Amenzile pentru persoanele fizice vor fi cuprinse între 400 și 1.000 lei.În altă ordine de idei, primarul interimar are gânduri mari. El a explicat că, până la sfârșitul anului, intenționează să bugeteze un sistem de supraveghere video care să asigure siguranța în municipiul Constanța.