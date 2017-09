Constănţenii, sătui de promisiunile legate de Parcul Arheologic. Ce explicaţii are primarul Decebal Făgădău

7

un oras in ruina

Chiar nu va dati seama ?Marile investitii s-au facut in Mamaia si turistii trebuie sa-si cheltuie banii acolo.Ce sa caute intr-un oras in riuna de zece ani ?Pentru asta sa nu va mire daca cazinoul va fi demolat .Se va constata cat de curand ca structura de rezistenta care are 107 ani nu mai prezinta garantie si renovarea este inutila.Cei care lucreaza la asemenea nenorociri sunt oamani fara mila fara principii oameni pentru care banii reprezinta totul.Toate sunt facute calculat ,de catre oameni puternici .Nu si-a facut hotel pe plaja orice tugurlan din Romania.Orasul Constanta trebuie inchis pentru turisti,totul la Mamaia.Asa am ales noi constantenii si indiferent ce vom alege nu se va schimba nimic.