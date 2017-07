Constănţenii reclamă că nu sunt locuri de joacă pentru copii. Primarul Făgădău promite 100

1

Amintiri din copilarie sub Fagadau

Ma bucur sa aud de la domn Fagadau ,ca are doi copii mici si se confrunta cu aceeasi problema ca si noi.De ce nu l-ati intrebat ce a facut in regimul Mazare cand era domn vice-primar?Nu se confrunta cu aceeasi problema?Au construit la misto niste locuri de joaca infecte cu 3 fieratanii si 3 galeti de nisip, asa sa ia ochii , sa nu vada prostimea ce afaceri murdare fac ei.Acum ne promite 100 de locuri de joaca moderne.De ce nu le-a facut cand era vice?Ii era frica ca-l urecheaza "tatuca" Mazare? Am vazut ce a facut domn fost vice ,actual primar, copiilor le-a oferit locuri de joaca infecte iar el si-a tras BMW.La sfarsit de mandat ,dupa ce o sa faca cele 100 de locuri de joaca ce o sa-si mai traga domn primar?O vila? PS.1.SA NU UITAM !!!Promisiune marca Fagadau : Reabilitarea parcului arheologic , cel din fata Primariei.Care erau termenele promise?De cate ori ne-a mintit acest personaj ca sa acopere neputinta si incompetenta celebrei firme de casa Mobitom? Acum vine si ne promite 100 de locuri de joaca,cand el n-a fost in stare sa amenajeze pana acum peticul ala de pamant nici cu fonduri europene( de care si-a batut joc) si nici cu banii publici dati cu dedicatie catre firma de casa a clanului Mazare.Acesta este domn Fagadau care ne promite noua si copiilor nostri 100 de locuri de joaca.Un mincinos ordinar.Spre teleormanizarea urbei, tot inainte!