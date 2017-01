Constănţenii plătesc 800.000 de euro la TV Neptun ca să vadă ştiri favorabile administraţiei Mazăre

Scandalurile Ridzi - Udrea declanșează interesul presei centrale pentru frăția dintre clanul Mazăre și Soti Cable Neptun

Constănțenii plătesc 800.000 de euro la TV Neptun ca să vadă știri favorabile administrației Mazăre

Potrivit agenției de presă HotNews, Primăria Constanța, la cârma căreia se află pesedistul Radu Mazăre, a contractat, de la începutul acestui an, servicii de publicitate de peste 800.000 de euro. Contractele au fost câștigate de o singură companie și anume - ghici ghicitoarea mea! - Soti Cable Neptun. Așa cum se menționează pe HotNews, acționarii societății care dețin televiziunea locală TV Neptun sunt parteneri de afaceri cu primarul Radu Mazăre. Mai mult decât atât, compania ar fi obținut și alte contracte de publicitate de la autoritățile județene din Constanța, conduse, se știe, de colegul de partid al edilului șef, social-democratul Nicușor Constantinescu. Mazăre a acordat, în 2009, două contracte de publicitate companiei Soti Cable Neptun, contracte care au „ușurat” bugetul local al Constanței de 3.524.076 lei, adică 836.317 euro. Primul contract, semnat în luna martie a acestui an, are o valoare de 2.689.076 lei. În anunțul de atribuire a contractului se menționează că Primăria Constanța va achiziționa de la Soti Cable Neptun servicii de publicitate constând în promovarea instituției pentru următorii patru ani. Interesant de remarcat este că la licitație a participat o singură firmă: Soti Cable Neptun. În nota de fundamentare atașată anunțului, Primăria Constanța a explicat că, printre alte servicii, vor fi achiziționate știri de presă și se va urmări promovarea pozitivă a instituției. Redăm, în continuare, un fragment din nota de fundamentare: „Materiale propuse a fi difuzate sunt hotărâri de interes general adoptate de Primăria Municipiului Constanța, convocatoarele ședințelor de consiliu, comunicate și știri de presă, precum și orice alte anunțuri privind asigurarea transparenței instituției. De asemenea, se urmărește informarea corectă, obiectivă și în timp real a societății civile despre activitatea Primăriei Municipiului Constanța, dar și construirea, promovarea și menținerea unei imagini instituționale pozitive”. Ceea ce trebuie remarcat este faptul că, în vreme ce în această notă se subliniază ideea unei informări în timp real, corecte și obiective, prin intermediul unor știri de presă plătite din banii constănțenilor, reprezentanți ai presei și cetățeni ai Constanței sunt nevoiți să aștepte, uneori, până la 30 de zile, pentru a afla ceea ce, de drept, constituie o informație de interes public. Frecvent, doar în urma solicitărilor scrise în baza Legii 544 privind accesul la informațiile de interes public, jurnaliștii (alții decât cei de la TV Neptun) primesc răspunsuri. Nu de puține ori se întâmplă, însă, ca aceiași constănțeni din banii cărora a fost plătită „construirea, promovarea și menținerea unei imagini pozitive” să nu afle niciodată ceea ce i-a interesat în mod direct. Exemplificăm cu ultima noastră solicitare, de a afla destinația sumelor colectate de la agenții economici constănțeni prin taxa de liniște, adresă la care ne-a fost refuzat un răspuns. Altminteri, cultul personalității în ceea ce privește administrația locală este asiduu construit la televiziunea mai sus citată prin știri de presă și alt soi de materiale. The show must go on… și tot pe banii constănțenilor În luna mai, aceeași primărie a mai acordat, potrivit HotNews, un contract companiei Soti Cable Neptun, valoarea acestuia fiind de 835.000 lei, adică 200.000 de euro. Obiectul contractului îl constituie, conform presei centrale, acordarea unei finanțări nerambursabile de către Primărie pentru ca Soti Cable Neptun să promoveze și să organizeze evenimente în cadrul Zilelor Constanței. Potrivit anunțului de atribuire, la licitația organizată de Primărie pentru acest contract „nu s-a prezentat altă companie în afară de Soti Cable Neptun, la fel ca în cazul primei licitații, în valoare de 636.000 euro”. Marcela Enache, secretarul Primăriei Constanța: „Nu știu, nu-mi aduc aminte” Ceea ce nu se cunoaște este dacă pentru aceste contracte există sau nu hotărâri aprobate de Consiliul Local Municipal Constanța. Contactat telefonic de Cuget Liber, secretarul CLM Constanța, Marcela Enache, a explicat: „Nu știu să vă spun dacă există sau nu proiecte de hotărâre, nu-mi aduc aminte de așa ceva, dar noi lucrăm cu zeci de hotărâri, vă dați seama”. În plus, Enache a adăugat: „Dacă nu au intrat ca proiecte de hotărâre de CL e posibil să fie prinse pe hotărârea de buget, pe cheltuială de buget, căci această cheltuială (n.r. - cei 800.000 euro) trebuia prinsă undeva”, a conchis secretarul CLM Constanța. The one and only: Soti Cable Neptun Compania în conturile căreia, doar în 2009, au intrat peste 800.000 de euro, banii contribuabililor, este deținută de partenerii de afaceri ai edilului-șef. „Academia Cațavencu” a atras atenția că, la înființarea companiei care deține postul local de televiziune, printre acționari se afla și pesedistul Radu Mazăre. În prezent, însă, el nu apare în acționariatul companiei și nici în cel al firmelor care dețin părți sociale în cadrul Soti Cable Neptun. „Mazăre apare ca acționar al companiei Conpress Group, societatea unde sunt acționari Sorin Strutinski și Mihail Cârciog, doi fiind acționari și administratori ai Soti Cable Nep-tun”, se precizează pe HotNews. N-ar fi, de altfel, prima dată când administrația publică din Constanța virează bani publici către firme care au legături directe cu clanul Mazăre, iar aici amintim Pomacost, Conpress Group, Sum-merland Residence, dar și licitațiile în urma cărora câștigători ies, invariabil, „amicii” lui Nicușor Constantinescu, una dintre cele recente fiind cea pentru mobilarea Pavilionului Expozițional Constanța. Informarea publicului costă. 800.000 de euro! Contactat de HotNews, Mazăre a declarat că nu vede unde ar fi problema în acordarea contractului pentru televiziunea deținută de par-tenerii săi de afaceri. „E televiziunea locală cu cea mai mare audiență. Cui era să dau, la Realitatea TV? Dacă vreți să știți, un sondaj din 2007 arată că populația din Constanța este cea mai bine informată despre ce face municipalitatea. Oricum, dumneavoastră anchetați. Asta v-a învățat Băsescu, să anchetați. Toată lumea mă anchetează, ANI, mani, DNA, toți mă anchetează”, a declarat, în stilul stereotip, Mazăre, ca, de altfel, și în alte ocazii în care edilul lasă publicului impresia că ar fi persecutat. Cât despre nota de fundamentare a contractului de 2.689.076 lei încheiat, firește, cu Soti Cable Neptun în care se specifică că vor fi achiziționate știri și că va fi promovată imaginea pozitivă a Primăriei, Mazăre a mărturisit că nu cunoaște detaliile contractului: „Eu nu știu toate contractele. Nu știu despre ce vorbiți. Oricum, contractele sunt anchetate și de Curtea de Conturi, de specialiștii de acolo. Anchetați și dumneavoastră, că de cinci ani în țara asta nu poți face nimic că ești mereu anchetat. Nu mai pot să vorbesc acum. Sunt la o conferință care se transmite și pe Neptun TV”, a replicat Mazăre, oarecum ironic, fiind cunoscut faptul că, în timpul conferințelor de presă, nu răspunde la telefon. Nu de alta, dar poate strică știrea, cadrul, unghiul din materialul ce urmează a fi difuzat de televiziunea locală. Consiliul Județean… încearcă și el O sumă mult mai mică, am putea spune simbolică, a fost alocată companiei Soti Cable Neptun și de către Consiliul Județean Constanța. Reamintim că la începutul lunii iulie, CJ Constanța, condus de Nicușor Constantinescu, prim-vicepreședintele Organizației Județene a PSD, a alocat 3.593 de lei pentru emisiunea pentru copii „Noroc că știi” difuzată tot de TV Neptun. În anii anteriori, presa relatase că CJ Constanța a mai finanțat postul de televiziune cu suma de 408.000 de euro. Acest lucru se întâmpla în 2004. Răspunsul PSD: „Putea să cheltuiască și 8 milioane de euro pe știri!” Contactați ieri de Hotnews pentru a comenta, liderii PSD au spus că nu văd nicio problemă în faptul că primarul municipiului Constanța a cheltuit 800.000 euro pentru achiziționare de știri și imagine pozitivă de la o televiziune deținută de partenerii săi de afaceri. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu-Duvăz, a declarat că Radu Mazăre putea să cheltuiască și 8 milioane de euro pe știri. Alți lideri PSD, precum Liviu Dragnea, Mircea Dușa, Gheorghe Zoicaș sau Ioan Stan s-au ferit să comenteze situația, spunând că nu știu și nu au auzit despre contractele lui Mazăre.