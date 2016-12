Constănţenii îşi pot ridica pachetele cu alimente de la UE, dar ele vor fi mai uşoare

2

Pentru Ion

Sa-ti fie scarba doar de tine Ion, de delul in care gandesti! Probabil ca esti prea imbuibat ca sa-ti poti judeca semenii aflati in nevoie, corect. Apoi, cine esti tu, sa judeci pe altii? Te crezi mai bun in anonimatul camerei tale, privind un monitor de calculator? Poate, dar onoare nu ai!

Răspuns la: pachete

Adăugat de : ion, 25 ianuarie 2013

Ma umple de scirba aceasta fotografie cu pomanagii. De asta comunismul are in continuare asa de multi suporteri in Constanta. Pomanagiii prefera...