Constănţenii, aşteptaţi să se înscrie în Asociaţia "M10" înfiinţată de Monica Macovei

Constănțenii, așteptați să se înscrie în Asociația "M10" înființată de Monica Macovei

Locuitorii din județul Constanța și nu numai care au susținut-o pe Monica Macovei în campania pentru prezidențiale și vor să-i fie în continuare aproape se pot înscrie în Asociația „M10” pe care europarlamentarul a înființat-o, zilele trecute, împreună cu persoanele care au lucrat cu ea în campania electorală.La nivelul județului Constanța, inclusiv Tulcea, Ialomița și Călărași, „Asociația M10” îl va avea ca președinte pe fostul consilier județean Mihai Petre.Asociația are deja un site care funcționează „mzece.ro”, iar cei care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească mai multe criterii de integritate. Printre altele, Asociația „M10” are ca principale proiecte introducerea votului prin corespondență și ghișeul unic.„Ceea ce am promis am făcut, am rămas împreună și am creat asociația M10, toți membrii fondatori sunt dintre cei care au lucrat în campanie, sunt oameni normali, tineri, decenți așa cum vrem să fie asociația și așa cum vrem să fie România. Asociația noastră este vocea tuturor celor care doresc o Românie decentă, modernă și prosperă, curată, cinstită, fără corupție, fără furăciuni din banul public, o Românie în care să vrei să trăiești și din care să nu vrei să pleci”, a spus Monica Macovei.Ea a adăugat că „M” din denumirea asociației vine de la „merit, muncă, modernizare”, iar 10 este „decalogul celor 10 porunci” pe care l-a propus clasei politice în campania pentru Președinție, dar și nota de excelență.Macovei a arătat că până la finalul acestui an dorește să înființeze și un partid și că nu a discutat și nu a planificat ca această asociație să colaboreze cu fostul președinte Traian Băsescu, așa cum se vehicula.