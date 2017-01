Constănţenii ar putea vedea primele mori de vânt în august

Lucrările la cel mai mare parc operațional eolian din Europa continuă la Cogealac

Constănțenii ar putea vedea primele mori de vânt în august

Parcul eolian FântâneleCogealac, cel mai mare proiect de acest tip din Europa, a stârnit, pentru o lungă perioadă de timp, discuții aprinse între administrațiile locale implicate și compania care îl implementează. În timp ce lucrările sunt în plină desfășurare la Fântânele, urmând ca la începutul lunii august să fie inaugurată prima turbină din parcul eolian, la Cogealac, constructorii încearcă acum să pună bazele stației de transformare. Investiția costă grupul ceh CEZ aproximativ 1,1 miliarde de euro. Potrivit planului CEZ, în total, vor fi construite 240 de turbine eoliene, din care 139 la Fântânele, până în 2010. Restul de 101 de turbine vor fi ridicate la Cogealac, lucrările urmând să înceapă în prima parte a anului următor. Primarul comunei Fântânele, Gheorghe Popescu, a declarat că lucrările se desfășoară conform graficului, constructorul concentrându-se, în acest moment, pe realizarea fundațiilor. Primarul a mai spus că aproximativ 80% din drumurile de exploatare au fost finalizate. În plus, primele eoliene vor intra în funcțiune chiar de anul acesta, restul fiind programat să producă energie de-abia la începutul lui 2010. Potrivit lui Popescu, managerul de proiect a început să ia măsurători și să înceapă săpăturile pentru ridicarea stației de transformare de la Tariverde, comuna Cogealac. În schimb, primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, susține că managerul de proiect nu are autorizație pentru a construi acest transformator. „Eu nu pot face nici un acord cu ei pentru că ei nu au autorizație. Ei au închiriat de la o persoană 3,5 hectare în Tariverde, așa cum este legal, pentru a-și face stația de transformare, dar s-au extins în plus pe 6,5 hectare pentru același obiectiv. Ei vor să construiască transformatorul pe 10 hectare, dar mai mult din jumătatea terenului aparține statului. Cred că am peste 16 procese cu ei și trebuie să lăsăm justiția să își spună cuvântul”, a spus ferm primarul țărănist. Tot Cati Hristu a mai declarat că, acum trei săptămâni, reprezentanții CEZ au venit în fața Consiliului Local Cogealac pentru a cere autorizații privind utilizarea drumurilor comunei în vederea construirii eolienelor și a stației de transformare. „Problema este că fosta administrație a dat deja toate aceste autorizații, încă de acum doi ani, unei alte firme, Eolica Dobrogea. Deci noi avem deja un contract cu acea firmă, iar eu nu am nici un interes personal așa cum au acuzat unii. Fosta administrație a încheiat contractul cu Eolica Dobrogea și nu eu”, a mai explicat primarul. Cati Hristu a adăugat că Eolica Dobrogea voia să construiască 265 de turbine la Cogealac și o stație de transformare la Tariverde. În plus, Hristu a menționat că, în ultima perioadă, a primit din ce în ce mai multe oferte din partea unor firme care vor, la rândul lor, să construiască în zonă eoliene. Referindu-se la conflictul dintre constructor și administrația locală din Cogealac, primarul din Fântânele s-a arătat mult mai optimist. „Este un proiect de mare anvergură. Nu se poate să nu se ajungă la o soluție”, a încheiat Popescu.