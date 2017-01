Constănţeanca Laura Stroe, între Becali şi Duckadam pe lista pentru europarlamentare

Constănțeanca Laura Stroe, între Becali și Duckadam pe lista pentru europarlamentare

Constănțeanca Laura Stroe a fost desemnată candidat al Partidului Noua Generație pentru Parlamentul European în vederea alegerilor din 25 noiembrie. Surpriza plăcută este că penegista de la malul mării a prins poziția cinci pe lista partidului, cu mari șanse de a fi aleasă europarlamentar. Laura Stroe este politicianul constănțean cu cele mai mari șanse de a merge în Parlamentul European. Nu este o persoană cu notorietate foarte mare nici măcar în Constanța, dar asta nu l-a împiedicat pe George Becali să o pună pe locul cinci pe lista de candidați a PNG, chiar și în fața marelui Helmut Duckadam, poziția șase. În capul listei se află președintele George Becali, urmat de un alt constănțean, avocatul Cătălin Dancu - secretar general al PNG. Pe locul 3 se regăsește Gabriel Hogea, pe 4 - Teodor Godeanu, iar pe 5 se află Laura Stroe - propunerea organizației constănțene a partidului. Ea este urmată de Helmut Duckadam. PNG vrea 8 europarlamentari Becali a spus că sloganul cu care partidul va merge la europene va fi „În slujba crucii europene” sau „În slujba crucii și a Europei”, care îl va parafraza pe cel al partidului - „În slujba crucii și a neamului românesc”, iar mesajul va fi „înțelepciunea și credința”. Cu un astfel de mesaj, Becali dorește să obțină 7-8 locuri de deputat european, cel puțin 17-18%. „Realist vorbind, fără să exagerez, eu văd sondajele de opinie și avem încredere că nefiind partid încă la putere și parlamentar, eu cred că va crește”, a explicat el. Liderul PNG a mai spus că întreaga campanie va fi gestionată de ocupantul locului doi, avocatul Cătălin Dancu, care va fi șef de campanie. Potrivit ultimului sondaj IMAS realizat în perioada 8-15 august, întrebați cu cine ar vota la alegerile pentru Parlamentul European, în cazul în care s-ar prezenta la urne, repondenții au optat pentru PD în proporție de 31,7%, PSD plasându-se pe locul doi cu 12,8%, urmat de PNL cu 9,4% și, la distanță foarte mică, PNG cu 9,3%. Pictoriță și absolventă a trei facultăți Laura Stroe, în vârstă de 27 de ani, a intrat în PNG în martie 2005. În prezent ocupă funcția de prim-vicepreședinte al organizației județene, fiind totodată și purtătorul de cuvânt al partidului. A absolvit trei facultăți: Jurnalism și Științe Politice, Facultatea de drept și Științe Administrative și Facultatea de Istorie. De asemenea, are un master în Drept canonic și instituții europene. Până să se implice în politică, Laura Stroe a pictat biserici și a organizat mai multe expoziții de pictură cu tematică religioasă. 