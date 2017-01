CONSTANŢA VOTEAZĂ! / Totul despre ziua votării

1

Duminica constantenii vor merge la vot si isi vor aminti de atrocitatile facute impotriva lor

Din cele patru lepre care au nenorocit RAJA si care ii tilharesc si ii terorizeaza pe constanteni prin pretul SADIC al apei, una a fugit deja : Porcul vesnic beat. Dar nu va scapa. Au mai ramas trei lepre : Șobolanul Drogat, sclerozatul libidinos Stroe Felix si boarfa penală Ilea Dorina. Aceasta boarfa penala este direct raspunzatoare de apa industriala care e furnizata drept apa potabila. Puneti apa intr-un pahar, ridicati paharul in fața unei surse de lumina (fereastra, bec) si priviti suprafata apei in care se reflecta lumina. Veti vedea urme de petrol. O analiza de laborator arata multe mizerii, inclusiv urme de mil, urme de excremente animale si nu numai, etc. Astea sunt rezultatele tehnologiei pe care leprele mai sus amintite au achizitionat-o doar pe hirtie si pe care, culmea ticalosiei, au platit-o de trei ori mai scump decit pretul real. Si, ca o culme a nesimtirii, a nebuniei si a sadismului fata de populatie, dupa o singura factura neplatita, suntem obligati sa trimitem oamenilor preaviz, dupa care suntem obligati sa le taiem apa !!! Iar oamenii, in afara facturii de apa SUNT OBLIGATI SA PLATEASCA SI REBRANSAREA. Banii tilhariti de la constanteni intra in buzunarele celor patru lepre mai sus amintite si in finantarea campaniei electorale a lui Ponta.