Constanţa va uita de şomaj şi salarii mici. Proiecte reale sau gogoşi electorale pentru scoaterea oraşului din sărăcie?

Candidații propun lucruri trăsnite…

Constanța va uita de șomaj și salarii mici. Proiecte reale sau gogoși electorale pentru scoaterea orașului din sărăcie?

Constanța nu este un oraș cu o rată a șomajului ridicată, însă asta nu înseamnă că economia locală duduie. Din contră. Piața forței de muncă are fluctuații sezoniere, turismul estival fiind un burete ce absoarbe procente bune din rata șomajului. Însă, din păcate, acest vârf ține foarte puțin și este orientat, în general, spre o forță de muncă necalificată și prost plătită. În rest, industria portuară, construcțiile și comerțul sunt singurele ramuri ale economiei locale ce ține Constanța angajată. Nu avem mari companii, parcuri industriale, agenți economici care să angajeze forță de muncă înalt calificată și bine plătită. De aceea, avem anual mii de absolvenți de facultate ce nu își pot găsi job-uri conform pregătirii lor, fiind nevoiți să se reprofileze înainte de vreme spre meserii ce nu au nicio legătură cu ceea ce au învățat la școală. Așa se face că, la nivelul țării, într-un clasament al salariilor medii brute, Constanța ocupă un rușinos loc 11.Privind lucrurile din această perspectivă, cu siguranță, municipiul Constanța are o mare problemă. Și fiindcă tot este campanie electorală, vom vedea în continuare cum abordează candidații la Primăria Constanța problema locurilor de muncă și a șomajului în orașul pe care și-l dispută pe 5 iunie.v v v, candidatul PRU, spune că proiectul său se axează pe „ideea promovării respectului pentru constănțeni”. „Este necesară atragerea de investitori în zona metropolitană, lucru care poate fi realizat prin proiecte de dezvoltare a parcurilor industriale, prin predictibilitate în ceea ce privește cadrul legislativ local, nivelul de taxe și impozite pentru o perioadă de cinci ani, perioadă la care se raportează orice investitor în zona de producție”, spune Bădrăgan.v v v, candidat independent, prin programul său „Trebuie să avem un oraș curat”, propune ca Primăria să „sprijine direct și activ dezvoltarea economică a orașului în multiple dimensiuni”. „Atragerea investițiilor private internaționale și sprijinirea micilor întreprinzători va contribui la crearea de locuri de muncă decent remunerate și creșterea veniturilor municipalității”, spune Budi.v v v, candidatul PPU, susține că „crearea locurilor de muncă înseamnă atragerea de investiții, atragerea de investiții înseamnă dezvoltare, prin Industrializarea Constanței”.„România deține o treime din cursul Dunării, 200 km de țărm și cel mai mare port la Marea Neagră - Constanța. Față de Rotterdam, cel mai important port european, oferă avantajul competitiv al reducerii cu 5 zile a perioadei de transport pentru bunurile provenind din Asia; Investitorii beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe teren și clădiri”, spune Claudiu Ceti în manifestul său electoral, propunând totodată și înființarea a patru parcuri industriale în Constanța.v v v, candidatul ALDE, spune că toate proiectele sale majore pe care le-a propus în campania electorală sunt generatoare de locuri de muncă și venituri pentru municipalitatea constănțeană. De asemenea, acesta propune „încurajarea parteneriatelor dintre firmele și companiile care vor să dezvolte capacități de producție și Primăria Constanța prin negocierea anumitor facilități”.v v v, candidatul PNL, propune în programul său electoral „elaborarea unui regulament de facilități fiscale în vederea atragerii de investiții”.„Facilitățile fiscale se acordă companiilor care efectuează investiții și creează locuri de muncă. Plafoanele minime pentru care se acordă aceste facilități vor fi stabilite congruent cu obiectivele municipalității și în acord cu planul de dezvoltare regională”, se arată în programul acestuia.Mai mult, Chițac ar vrea ca Primăria să ofere investitorilor terenuri în concesiune sau spre închiriere terenuri pentru dezvoltare gata echipate din punct de vedere utilitar. De asemenea, candidatul liberal propune „crearea de incubatoare și Hub-uri de afaceri pentru stimularea industriilor creative”, obiectivul fiind „atragerea tinerilor antreprenori, interesați de promovarea ideilor de afaceri valoroase și a tinerilor care doresc dezvoltarea unui bussines inovativ”. Tot la capitolul dezvoltare economică, Chițac propune construirea unui parc industrial: „O soluție ar putea fi actuala zonă industrială a orașului (care cuprinde fabrica de ulei, fabrica de bere, parcul logistic și alte activități economice), care va fi legată de noua centură de sud-vest orașului prin dezvoltarea terenului ce le desparte”.v v v, candidatul PSD, spune că marea problemă a Constanței nu este rata șomajului, ci lipsa locurilor de muncă bine plătite, dar și un decalaj mare între ce forță de muncă produc instituțiile academice și ce se caută în economia reală. „În momentul de față, Constanța are trei piloni economici: 1. Economia portuară și serviciile conexe; 2. Turismul; 3. Economia permanentă a Constanței. În acest context, lipsa locurilor de muncă nu reprezintă o problemă. Problema Constanței este în schimb nivelul de salarizare și lipsa economiei atractive pentru tineri. Din păcate, nu există un parcurs cursiv în strategia noastră de dezvoltare economică, iar formarea profesională (ceea ce produce mediul academic și comanda socială) nu este corect integrată în cerințele economiei reale.Plecând de la această realitate, propunem un dialog permanent între cele două entități, astfel încât elevii și studenții ieșiți de pe băncile școlilor să fie bine pregătiți și calificați pentru ceea ce are nevoie piața de muncă. De aceea, noi avem deja înființate și funcționale Consiliul Consultativ Economic și Consiliul Consultativ Academic care vor pivota în jurul municipalității. Astfel, crearea unei platforme de dezbatere între mediul de afaceri și cel academic este un prim pas, pe care noi deja l-am făcut”, a declarat Decebal Făgădău.Acesta menționează crearea unor incubatoare de afaceri pentru tineri (acordarea unor facilități din partea administrației locale) și implementarea unei platforme de afaceri în zona IT&C, care va primi o primă comandă chiar de la municipalitate: integrarea tuturor serviciilor publice, administrative, sociale, culturale și educative pe o platformă on-line.v v v, candidatul PRM, susține că este necesară adoptarea unui proiect subsecvent Strategiei de dezvoltare economică durabilă a municipiului care să asigure utilizarea eficientă a resurselor locale și a forței de muncă neocupate.v v v, candidatul PMP, propune, în programul său electoral „Deschide Constanța”: „construirea unui parc industrial; crearea infrastructurii necesare atragerii de investiții; crearea de locuri de muncă; dezvoltarea parcurilor industriale actuale; realizarea unui parteneriat cu Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța pentru a găsi împreună facilități pentru investitori; facilități fiscale la plata impozitelor locale aferente bunurilor mobile și imobile pentru firmele care își vor desfășura activitatea în aceste parcuri.”Tot pentru crearea de noi locuri de muncă, acesta promite că va atrage investitori prin eliminarea „sponsorizărilor” către primărie și stabilirea unui dialog cu ambasadele membre ale Uniunii Europene și nu numai, menit să „deschidă noi oportunități economice pentru oraș”.v v v, candidatul PND, aduce printre prioritățile sale „deschiderea rutei feribot Constanța-Istanbul-Constanța și crearea locurilor de muncă prin atragerea rapidă a investițiilor în zona industrială a municipiului Constanța”.N.R.: Candidații au fost prezentați în ordinea alfabetică