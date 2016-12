Constanţa, un oraş curat? Câţi bani "aspiră" Polaris din buzunarele constănţenilor

Constanța, un oraș curat? Câți bani "aspiră" Polaris din buzunarele constănțenilor

Desecretizarea contractului încheiat între Primăria Constanța și firma de salubrizare Polaris M. Holding readuce în atenția opiniei publice bătaia de joc ce a avut loc ani de zile asupra constănțenilor. Faptul că cetățenii municipiului Constanța sunt obligați, în continuare, să plătească așa numita taxă de habitat în valoare de 120 de lei de persoană pe an pentru gunoi, este strigător la cer. O taxă care, de exemplu, la o familie cu trei persoane este mai mare ca impozitul pe locuință. Acuzațiile din rechizitoriul întocmit de procurori relevă că Primăria Constanța trebuie să facă primul pas în stoparea acestui abuz și să rezilieze contractul cu firma Polaris M Holding.Și dacă actualul primar interimar sau consilierii PSD nu au încă curajul de a se debarasa de lucrurile proaste lăsate moștenire de fostul lor șef, este o ocazie pentru așa-zișii consilieri locali ai opoziției de a solicita rezilierea contractului care aduce prejudicii constănțenilor din cauza prețului supraevaluat pe care-l plătesc pentru serviciul de salubrizare. Nu trebuie decât să lupte până la capăt și să demonstreze că îi interesează soarta constănțenilor.La ultima ședință a Consiliului Local s-a văzut clar că, după ani și ani, consilierii PSD încearcă să ascundă gunoiul sub preș. Și asta pentru că au evitat să se constituie parte civilă pentru a apăra inte-resele municipiului Constanța în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție precum și în fața instanțelor judecătorești competente. În acest dosar, experții au stabilit că există un prejudiciu de peste 200 milioane de lei.Societatea care asigură serviciul de salubrizare în municipiul Constanța este Polaris M Holding, care a câștigat prima licitație, din 1998, semnând atunci un contract valabil pe zece ani. În 2008, contractul pentru serviciul de salubrizare cu Primăria Constanța a fost reînnoit, în urma unei noi licitații, pentru o perioadă de 25 de ani. „Valoarea totală a contractului pentru durata de 25 de ani a concesionării va fi de 1.194.056.850 lei, fără tva, respectiv 47.762.274 lei/an. Pentru anul 2008 valoarea contractului va fi de 15.882.352,94 fără tva, cu posibilitatea suplimentării, în funcție de alocațiile bugetare disponibile”, reiese din contractul încheiat între cele două părți și ținut la secret până ce DNA a intrat pe fir. Procurorii spun că în urma încheierii acestui contract a fost produs Primăriei Constanța un prejudiciu de peste 200 milioane lei. Mai mult, din analiza procedurii de achiziție care a precedat semnarea contractului rezultă o serie de încălcări ale legislației apli-cabile, referitoare printre altele la impunerea condiției ca ofertanții să prezinte fizic dotarea minimală de utilaje și echipamente în orice locație de pe teritoriul municipiului Constanța, în perioada desfășurării procedurii, utilajele și echipamentele urmând a fi prezentate, staționate, pe toată perioada menționată, sub sancțiunea descalificării ofertanților. Un alt abuz constă în modul de estimare a valorii contractului, alegerea modalității de delegare a serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța prin gestiune delegată precum și inexistența numărului minim de oferte care până în luna februarie 2008 impuneau un minim de două oferte, iar din luna februarie 2008, era prevăzut un număr de minim trei participanți și tariful de salubritate.Potrivit Ziarului Financiar, în ultimii zece ani Compania Polaris M Holding a reușit să se extindă la nivel național, având contracte cu primării din Arad, Alba Iulia, Slobozia sau Târgu Jiu. În județul Teleorman, firma constănțeană spune că a câștigat, în 2013, un contract pentru prestări de servicii de colectare și transport deșeuri municipale, salubrizare stradală, deszăpezire și combatere a poleiului în Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Videle și Zimnicea, precum și în 92 de comune. Practic, în tot județul Telorman sunt 92 de comune, astfel că Polaris M Holding „face curățenie“ în întregul județ, scrie zf.ro „Principalul răspunzător pentru nerespectarea prevederilor legale și crearea, în consecință, a acestui prejudiciu a fost primarul Radu Ștefan Mazăre. Alături de acesta, la comiterea faptei au mai participat inculpații Stan Gabriel Marius, Tolea Tudorița, Harpalete Doru Aurelian, Mutalâp Ghiulnihal, Pavel Alina, Oprea Sorina Laura, angajați ai Primăriei care, prin încălcarea mai multor dispoziții legale, au permis încheierea contractului de salubrizare la un preț supraevaluat”, se arată în rechizitoriul procurorilor.În plus, anchetatorii îl acuză pe Radu Mazăre că ar fi primit șapte milioane de euro drept șpagă pentru „ajutorul” oferit reprezentanților Polaris M Holding să obțină contractul de salubrizare cu Primăria Constanța. În consecință, procurorii DNA au mai dispus trimiterea în judecată și a lui Sorin Gabriel Strutinsky și a deputatului Eduard Martin, acționar la Polaris. De asemenea, procurorii au dispus trimiterea în judecată și a societății Polaris M Holding SRL pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.Din documente reiese că acest contract de concesiune poate înceta la expirarea duratei stabilite, adică cei 25 de ani din care au mai rămas 18 ani. El poate înceta în cazul nerespectării obligațiilor con-tractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în cuantum de 50.000 euro în sarcina concesionarului, adică a Polaris M. Holding, sau în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în cuantum de 50.000 euro în sarcina concedentului, adică Primăria Constanța.De-a lungul anilor, mii de constănțeni s-au plâns din cauza gunoaielor din oraș. Dar, chiar și așa, contractul s-a derulat în continuare. În plus, nimeni din primărie nu a spus vredodată că firma Polaris ar fi fost penalizată pentru că nu și-a făcut datoria cum trebuie. Și asta, cu toate că, unul dintre indicatorii de performanță prevăzut în contract spune „să nu existe mai mult de cinci reclamații scrise pe an din partea populației, verificate ca fiind din vina exclusivă a concesionarului, adică a Polaris M. Holding. În cazul depășirii numărului de cinci reclamații, se vor aplica penalități financiare de 0,1% din valoarea situației de plată a lunii în care s-a verificat reclamația respectivă, pentru fiecare zi de constatare a sesizării, până la reglementarea situației.