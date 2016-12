CONSTANŢA, TU CU CINE VOTEZI? CE PRIMAR ÎŞI DORESC CONSTĂNŢENII

CONSTANȚA, TU CU CINE VOTEZI? CE PRIMAR ÎȘI DORESC CONSTĂNȚENII

Pentru prima oară în ultimii 15 ani, Primăria Constanța a devenit o miză electorală reală pentru partidele politice și candidații din urbea de la malul mării. Plecarea lui Radu Mazăre din fruntea orașului deschidea calea spre o nouă administrație, astfel încât partidele politice au început să-și facă tot felul de calcule și să-și caute candidați, majoritatea crezându-se deja învingătoare. Realitatea însă, este cu totul alta.Constănțenii par a nu renunța la administrația PSD, dar mai ales mulți dintre ei își doresc ca viitorul primar să semene cu Radu Mazăre.Pentru a vedea cum votează Constanța la alegerile locale și pe cine își doresc constănțenii în fruntea administrației, „Cuget Liber” a comandat un sondaj de opinie profesionist, care surprinde exact preferințele electoratului de la malul mării. Cifrele sunt grăitoare și nu lasă loc de in-terpretări.Conform sondajului realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing în perioada 5-19 martie 2016, Decebal Făgădău (PSD) ar fi votat de 41,3% din electorat, Vergil Chițac (PNL) de 9,1%, Claudiu Palaz (PMP) de 7,8%, Gigi Chiru (independent) de 2,5%, candidatul ALDE de 1,4%, Mihai Petre (independent) de 1,1%, Florin Gheorghe (UNPR) de 1,1%, candidatul PER - 1,1%, alt candidat - 4,1%. De asemenea, 26,1% din electorat a declarat că nu știe/nu răspunde, în timp ce 4,2% nu va merge la vot. Excluzând însă indecișii și pe cei care nu vor vota și luând în calcul doar opțiunile de vot exprimate, Decebal Făgădău ar obține 59,3% din voturi, Vergil Chițac - 13,1%, Claudiu Palaz - 11,3%, Gigi Chiru - 3,6%, candidatul ALDE - 2%, Mihai Petre -1,6%, Florin Gheorghe - 1,6%, candidatul PER - 1,6%, altul - 5,9%.Așadar, candidatul PSD Decebal Făgădău ar câștiga fără emoții scaunul de primar, fiind preferat de mai bine de jumătate din electoratul constănțean. De partea cealaltă, competitorii săi, Vergil Chițac și Claudiu Palaz, nu reușesc să strângă împreună nici măcar jumătate din procentajul său, însă vom vedea mai jos și care ar fi cauzele care conduc la această situație.Este cert însă, că liberalul Chițac nu reușește să câștige deloc teren, având un scor electoral asemănător cu cel de acum câteva luni, când a fost măsurat într-un sondaj PNL.Aceeași situație o regăsim și la Consiliul Local Municipal. PSD ar conduce cu mână de fier atât Primăria cât și Consiliul Local Constanța. Astfel, excluzându-i pe cei care nu votează și pe cei indeciși (25,8%), PSD ar fi votat de 57,4% din electorat, PNL de 15,3%, PMP – 10,8%, PER - 2,9%, ALDE - 2,7%, PNȚCD - 2%, PRM - 1,7%, UDTTMR - 1,3%, UNPR - 1,3%, altul - 4,7%. La aceste scoruri, PSD nu va avea nevoie de niciun ajutor pentru a-și impune viceprimarii, președinții de comisii, dar mai ales pentru a-și trece proiectele de hotărâri.Nici intențiile de vot ale constănțenilor pentru Consiliul Județean Constanța nu diferă foarte mult. Din totalul celor care au exprimat o opțiune de vot, 57,8% au indicat că vor vota PSD, 14,8% - PNL, 10,7% - PMP, 3,1% - PER, 2,6% - ALDE, 1,9% - PNȚCD, 1,7% - PRM, 1,5% - UDTTMR, 1,3% - UNPR, 4,7% - altul. Așadar, constatăm o intenție de vot masivă în favoarea PSD, dar și o premieră: Mișcarea Popu-lară va intra atât în Consiliul Local Constanța, cât și în Consiliul Județean.Potrivit analizei realizate de sociologii COMPAS, electoratele PSD și MP votează în mai mare măsură cu proprii candidați. Alegătorii PNL însă, înregistrează o mai mare varietate de preferințe în ceea ce privește candidatul la primărie, doar 75% dintre ei mergând pe mâna lui Vergil Chițac. Restul se împarte între Decebal Făgădău, care ar fi votat de 8,1% din electoratul PNL, Gigi Chiru - 6,2% și Claudiu Palaz - 2,7%.De asemenea, Decebal Făgădău are cea mai mare proporție de electorat feminin dintre cei mai bine cotați trei candidați - 61,1% din persoanele care declară că l-ar vota sunt femei. Claudiu Palaz are cel mai mare procent de electorat masculin - 69% dintre cei care declară că l-ar vota sunt bărbați. Electoratul lui Vergil Chițac este destul de echilibrat - 56% bărbați, 44% femei.În ceea ce privește electoratul primilor trei candidați pe categorii de vârstă, cea mai reprezentativă categorie pentru Decebal Făgădău este de 60 ani și peste (36,2%), Vergil Chițac are cei mai mulți votanți cu vârste cuprinse între 45-59 ani (35,6%), iar Claudiu Palaz este preferat de electoratul cu vârsta între 30 și 44 de ani (36,8%).Întrebați cât de mulțumiți sunt de modul în care este administrat orașul, 1,3% dintre constănțeni au declarat că sunt foarte mulțumiți, 37,2% sunt mulțumiți, 32,8% spun că sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 19,6% sunt nemulțumiți, în timp ce doar 7,6% sunt foarte nemulțumiți, iar 1,4% nu au răspuns. De asemenea, profilul preferat al primarului este „experiența în administrarea orașului” (84%), în timp ce un primar cu o „carieră militară de ofițer superior” ar fi pe placul a doar 8,2% dintre alegători.Surprinzător (sau nu), o mare parte a electoratului din Constanța își dorește ca viitorul primar al orașului să fie ca Radu Mazăre. Astfel, la întrebarea „Noul primar al Constanței trebuie să fie ca Radu Mazăre”, 14,1% s-au declarat total de acord, 25,2% sunt parțial de acord, 23,7% - nici acord, nici dezacord, 13,4% sunt în dezacord parțial și 22,5% s-au declarat în total dezacord.Mai sus vorbeam de slaba intenție de vot a candidaților care emit pretenții la scaunul de primar în detrimentul lui Decebal Făgădău, iar acum urmează să vedem care sunt cauzele acestei situații. Potrivit sondajului de opinie, toți candidații, exceptându-l pe Făgădău, au o mare problemă de notorietate, adică nu îi cunoaște foarte multă lume. Iar cei care sunt cât de cât recunoscuți în comunitate, au mari probleme de imagine, fiind catalogați fie „mincinoși”, fie „corupți”.Astfel, conform studiului sociologic, la capitolul notorietate, Decebal Făgădău este cunoscut de 63,9% dintre constănțeni, Claudiu Palaz de 38,7%, iar Gigi Chiru de 38,4%. Abia pe locul patru în acest clasament, Vergil Chițac are o notorietate de doar 17,9%, urmat de Florin Gheorghe - 6,9% și Mihai Petre - 5,6%.De asemenea, respondenții au fost puși să aleagă, dintr-o listă, trei atribute care se potrivesc cel mai bine candidaților de care au auzit până acum. Acestea sunt: cinstit, gospodar, profesionist, serios, prietenos, mincinos, necinstit, incompetent, corupt, lipsit de experiență. Așadar, să vedem acum ce percepție au alegătorii despre scumpii noștri candidați la funcția de primar.Despre Decebal Făgădău, 27% au spus că este cinstit, 21,6% - gospodar, 9,7% serios, 7,2% mincinos, 7% profe-sionist, 4,1% prietenos, 2,7% corupt, 2,7% lipsit de experiență, 1,6% necinstit, 1,6% incompetent.Principalul atribut conferit lui Claudiu Palaz este „mincinos” - 16,2%, urmat de: cinstit - 11,5%, necinstit - 8,8%, serios - 5,4%, corupt - 5,4%, gospodar - 5%, prietenos - 4,6%, lipsit de experiență - 4,6%, profesionist - 4,2%, incompetent - 4,2%.Gigi Chiru este astfel perceput de cei care îl cunosc: corupt - 14,1%, mincinos - 12,2%, necinstit - 7,6%, cinstit - 6,9%, serios - 5,7%, incompetent - 5,7%, 5% - profe-sionist, 4,6% - gospodar, 4,2% - prietenos, lipsit de experiență - 3,8%.În ceea ce îl privește pe Vergil Chițac, 25,4% dintre cei care au auzit de el îl percept ca fiind cinstit, 11,5% - serios, gospodar - 10,7%, profesionist - 10,7%, mincinos - 5,7%, lipsit de experiență - 5,7%, prietenos - 4,9%, corupt - 2,5%, incompetent - 1,6%, necinstit - 0,8%.Sondajul a fost realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, la comanda „Cuget Liber”, în perioada 5-19 martie 2016, la nivelul municipiului Constanța, pe un eșantion de 1.000 de persoane. Sondajul a fost realizat pe metoda random-route, față în față, prin chestionar standardizat cu întrebări închise, la domiciliul subiecților, având o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%.