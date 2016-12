Constanţa şi politica spaţiilor verzi: Nu e adevărat ceea ce vezi!

3

Gand la gand.....

Chiar am vrut sa va intreb,domnule Zaporojan,daca Fagadau s-a trezit din beție.Va rog trimiteti pe cineva sa-i bata la usa.Ma ingrijoreaza absenta lui Fagadau,poate a patit ceva rau,poate a lesinat in birou,poate n-are apa in cana.Cred ca munceste.Sa nu trimiteti vreun liberal ca baietii astia sunt ocupati cu strangerea cotizatiilor de partid.Nu-i deranjati.La gara,acolo unde autobuzele parcau cu rotile pe trandafirii plantati din banii mei,sa stiti ca s-a rezolvat.Trandafirii plantati in campania electorala au inflorit,dar balariile sunt mai inalte.Va mai dau o veste buna.La gara au inflorit ciulinii,maracinii si papadaiile sunt la a doua floare.In noaptea de duminica spre luni am trecut prin fata Primariei.Toate luminile erau stinse in afara de una.Era lumina din biroul lui Fagadau.Ce frumos...Făgădau gândește.Mi-au dat lacrimile de emotie.