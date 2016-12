Constanţa scapă de grija încălzirii

Constanța scapă de grija încălzirii

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Primăria Constanța a scăpat de grija încălzirii în acest an, după ce Guvernul României a acordat un ajutor de 25 de milioane de lei municipalității, reprezentând ajutor financiar pentru furnizarea agentului termic către populație.„Apreciez că pe ultima sută de metri Guvernul a luat niște măsuri corecte. Dacă ne-ar fi acordat acești bani mai devreme cu alt preț am fi procurat combustibilul, dar sunt foarte mulțumit că s-a întâmplat și acum. Este bine că încheiem acest an fără presiunea că se va opri căldura în oraș și că prețul gigacaloriei rămâne neschimbat”, a declarat primarul Decebal Făgădău.