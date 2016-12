CONSTANŢA / REZULTATELE FINALE LA EUROPARLAMENTARE

5

Nu-i de glumit!

In Constanta, sunt 271.818 de cetateni cu drept de vot. Conform procentelor declarate de biroul electoral judetean, au votat cu USD -23338 persoane, cu PNL-10155 persoane, cu PMP-7583 persoane, cu PDL-7108 persoane, etc., in total doar ...67.704 persoane. Nu vi se pare ca este prea putin? Cei care au votat USD, sunt "fruntasii" politici si rudele acestora plus o parte din 'abonatii' la pomenile primariei. Indiferent care va fi subiectul chemarii la urne, acestia vor vota mereu! Intrebarea este: 'unde sunt cei care vor schimbare in tara asta?' Chiar asa de 'trogloditi' sunt, incat sa creada ca votul lor nu are efect? Constat (a cata-a oara??) ca traim in tara 'absurdului'!