CONSTANŢA, ORAŞUL CU DOI EDILI? / Gigi Chiru rămâne primar

CONSTANȚA, ORAȘUL CU DOI EDILI? / Gigi Chiru rămâne primar

Președintele PDL, Cristian Gigi Chiru, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că Primăria Constănțenilor va continua să existe și va reprezenta o alternativă la actuala administrație locală.De asemenea, Chiru a menționat că dorește să transfere proiectul „Constanța-Capitală Cultural Europeană” către administrația Mazăre. În plus, el a condamnat modul „murdar” în care contracandidații săi au ales să își facă campanie, menționând că a pierdut procente importante din cauza atacurilor din ultimele două săptămâni.„Transfer responsabilitatea pentru proiectul «Constanța-Capitală Cultural-europeană» actualului primar. Consider că este de datoria lui să ducă la îndeplinire această inițiativă. De asemenea, vreau să le mulțumesc constănțenilor pentru că au avut încredere în proiectul meu și vreau să le cer scuze pentru cam-pania murdară dusă de contra-candidații mei. Am fost ținta tuturor atacurilor murdare și judecat de aceștia pentru anumite acțiuni care țineau de activitatea primarului în funcție, precum: prețul la gigacalorie, prețul la gaze și alte probleme de timpul acesta. Aceste atacuri mi-au dat de înțeles că sunt un competitor real la titlul de primar. Păcat că ceilalți au găsit de cuviință să se lupte cu mine, nu cu Radu Mazăre. Totuși, din cauza acestor campanii agresive și defăimătoare, în ultimele două săptămâni cred am pierdut 15%. Oricum, rezultatele arată că PDL reprezintă a doua formațiune importantă la Constanța și ne situăm peste media de la nivel național”, a spus Chiru.„Am pierdut o luptă, nu și războiul“Cu privire la inițiativa sa de suflet „Primăria Constănțenilor”, Chiru a declarat că proiectul va fi continuat pentru ca oamenii care consideră că nu au sprijinul pe care și-l doresc în conducerea administrației municipale să poată avea o alternativă.Întrebat dacă va candida la alegerile din 2016, Chiru a repli-cat: „Am pierdut o luptă, nu și războiul. Voi continua să fiu liderul opoziției din Constanța, iar Primăria Constănțenilor va exista în con-tinuare. Acesta va fi o alternativă la administrația lui Mazăre. Nu știu dacă va rămâne în acest sediu, există și posibilitatea să ne mutăm din cauza chiriei foarte mari. Dacă reușim să negociem, vom rămâne aici, dacă nu, ne mutăm, însă Primăria Constănțenilor își va continua proiectele și îi va ajuta pe cei care-i vor călca pragul”, a declarat Chiru.Cu privire la costurile campaniei sale, Chiru a ținut să precizeze că sumele vehiculate, de ordinul milioanelor de euro, nu au nicio legătură cu realitatea.„Cred că am cheltuit aproximativ 100.000 de euro. Nicidecum un milion de euro sau două cum s-a vehiculat. Cred că a costat 10% din cât a costat cea a lui Mazăre”, a spus Chiru.