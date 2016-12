"Constanţa merită mai mult decât droguri şi prostituate"

3

Ptr. toti locuitorii orasului Constanta si ai judetului Constanta

Din intimplare nu sunt citusi de putin strain de problemele R.A.J.A. si dau intru totul dreptate acelor constanteni care, in ultima perioada au aratat in acest forum, cu date concrete, CA PRETUL TOTAL AL APEI CARE VINE PE FACTURA POATE FI MICSORAT SI TREBUIE MICSORAT LA UN SFERT din cit l-au facut cei doi satrapi ai Constantei, Constantinescu si Mazare. Acestia doi detin controlul principalului element vital, apa si, deoarece i-au marit pretul intr-o maniera nebuna, au exercitat un act bestial de teroare impotriva tuturor locuitorilor Constantei, actiunea lor putind fi, pe buna dreptate, considerata GENOCID. Ca om care a indeplinit o anumita activitate in PSD afirm ca este cu neputinta sa lucrezi cu Mazare si Constantinescu; ei sunt pe punctul de a distruge PSD Constanta. Pierderea alegerilor de catre cei doi satrapi va aduce oameni competenti la functiile de conducere a R.A.J.A., iar actualii mari crocodili (gen Dorina Ilea) vor fi nevoiti sa se duca sa se scalde in alte ape, eventual la Poarta Alba.