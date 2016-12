Constanţa mai are 1.550 de câini maidanezi. Unde a dispărut restul de 14.000?

Constanța mai are 1.550 de câini maidanezi. Unde a dispărut restul de 14.000?

Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Constanța, Decebal Făgădău, intenționează să organizeze o dezbatere publică cu toți iubitorii de animale, inclusiv ONG-urile și voluntarii, pentru a pune la punct organizarea și funcționarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța prin gestiune directă. Acest serviciu public va fi coordonat și controlat direct de cei din administrația publică locală. În momentul de față, proiectul este afișat pe site-ul Primăriei Constanța și poate fi consultat de toți cei interesați și chiar aduce propuneri.„Am primit solicitări ca acest proiect să parcurgă etapa de transparență decizională. Am postat pe site regulamentul și conținutul hotărârii, pentru a-l dezbate cu asociațiile de profil, cu voluntarii și cu iubitorii de animale. Nu ne dorim să mai avem o relație cu un terț pentru a gestiona această problemă importantă a orașului nostru. Ne dorim să o avem în interiorul aparatului administrativ și să o gestionăm împreună cu voluntarii și cu ONG-urile. După ce Consiliul Local va parcurge această procedură de transparență decizională și va aproba înființarea serviciului propriu de gestionare a câinilor comunitari, ne vom apuca de treabă, vom renova spațiile existente. Vrem să civilizăm această activitate, nu să vorbim despre ea de pe poziții divergente”, a spus Decebal Făgădău.La momentul actual, realizarea efectivă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, reprezintă obiectul unui acord cadru încheiat în luna februarie 2012, în urma unei proceduri de achiziție, pentru o durată de patru ani, care va înceta la data de 3 februarie 2016. Firma se numește”. Așadar, reprezentanții Primăriei Constanța vor să renunțe la contractul cu firma în cauză și să se ocupe în mod direct de problema câinilor comunitari printr-un serviciu din subordinea administrației publice. Pentru funcționarea acestui serviciu este necesară angajarea a 15 persoane, inclusiv medici veterinari și îngrijitori. Totodată, ca și investiție, va fi nevoie de extinderea și modernizarea adăpostului deja existent, care are 400 de locuri, sau amenajarea unuia mai mare. De asemenea, se va amenaja și dota un cabinet veterinar cu aparatură modernă. În plus, se vor achiziționa două autoutilitare pentru transportul câinilor fără stăpân.Problema maidanezilor a fost mereu un subiect delicat. Pe de-o parte iubitorii de animale care le dau de mâncare chiar dacă aceștia se află pe spațiul public, iar pe de altă parte, cei care s-au confruntat cu agresivitatea câinilor comunitari și nu mai vor să-i vadă liberi pe străzi. Potrivit unei statistici efectuate la nivelul municipiului Constanța, în perioada anilor 2012 - 2015, au fost capturați de pe străzi 15.921 de câini. Dintre aceștia doar 1.153 au fost adoptați de iubitorii de animale. În schimb, potrivit medicilor, 7.815 constănțeni au fost mușcați de patrupede în perioada respectivă.Pe de altă parte, în perioada 9 - 30 noiembrie 2015 a fost organizat recensământul câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța. Conform rezultatelor finale consemnate în raportul privind rezultatele recensământului câinilor fără stăpân, întocmit de Direcția Servicii Publice a rezultat un număr de 1.550 câini prezenți pe domeniul public al municipiului Constanța, la data de 30.11.2015. Raportul întocmit de cei abilitați a mai reliefat că una dintre cauzele prezenței câinilor fără stăpân pe străzile municipiului Constanța, o reprezintă abandonul și deținerea iresponsabilă a câinilor cu stăpân. Cum ar fi, de exemplu, câinii crescuți prin curțile unităților militare din Constanța, dar care sunt lăsați liberi să umble pe străzile din cartier.Modalitatea de gestiune directă pe care vrea să o pună în practică administrația publică din Constanța conduce la soluționarea nemijlocită a mai multor aspecte. Astfel, se dorește creșterea transparenței prin colabo-rarea permanentă cu organizațiile pentru protecția animalelor, mass-media și alte segmente sociale interesate de desfășurarea activității. De aseme-nea, se vrea organizarea unor campanii de promovare a adopțiilor și prevenire a abandonului. Totodată, se intențio-nează atragerea de fonduri pentru modernizarea adăpostului și clinicii veterinare, inclusiv fonduri cu finanțare internațională.Un alt beneficiu privind înființarea aces-tui serviciu vizează reducerea costurilor prin eliminarea unor categorii de chel-tuieli specifice activităților prestate de agenți economici, cum ar fi profitul și alte asemenea costuri pe care autoritatea locală este nevoită să le deconteze.Pe de altă parte, taxele încasate pen-tru câinii revendicați sau dați în adopție la distanță, vor reprezenta venituri la bugetul local, ce pot fi transformate în surse de autofinanțare a serviciului.