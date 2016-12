Constanţa, fără subvenţie la căldură, la iarnă?

Datoriile Primăriei lasă orașul… "dezgolit"

Constanța, fără subvenție la căldură, la iarnă?

Consilierii locali din cadrul Municipiului Constanța ar fi trebuit, ieri, să voteze proiectul de hotărâre prin care populația să fie ajutată cu subvenția la gigacalorie, însă hotărârea nu s-a mai votat, fiind retrasă de pe ordinea de zi.Cum iarna se apropie, consilierii luau, inițial, în calcul și stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2016-2017 în municipiul Constanța. Potrivit proiectului, urma să se aprobe prețul de 250 lei pe gigacalorie ca preț local al populației al energiei termice furnizată de către RADET Constanța. În aceste condiții, diferența dintre prețul local de 430,55 lei/gigacalorie format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local facturată acesteia, în sumă de 180,55 lei/gigacalorie se suportă de la bugetul local.Cu aproximativ o oră înaintea ședinței, liberalii atrăseseră atenția că sunt de acord cu această subvenție însă cu o condiție. Mai exact, ei cereau ca reducerea să fie stabilită pentru tot mandatul cât vor fi consilieri, respectiv, patru ani, pentru a nu exista suspiciuni că decizia lor ar avea influență electorală.„Consilierii locali liberali vor vota acest proiect de hotărâre cu o condiție: să se consemneze ca acest preț să fie menținut pe perioada actualului Consiliu Local Municipal, eventual majorat cu rata inflației, dar nu mai mult. Din păcate, pro-blema RADET este complicată, generată de un management dezastruos”, au transmis liberalii.Cu toate acestea, la începutul ședinței, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi dintr-un alt motiv.„După ce am identificat suma necesară pentru acoperirea subvenției la căldură, am primit o hotărâre de instanță prin care suntem executați silit de firma FinCoGeRo cu care ne judecăm de mai mulți ani. Au venit cu situația de plată numărul doi. Pentru a evita o blocare vă propun suplimentarea lucrărilor edilitare de 14 milioane lei. Rămân mai puțini bani pentru subvenție. Aceasta este și motivul pentru care am retras proiectul cu subvenția la încălzire de astăzi”, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău.Ulterior, el a explicat că Primăria Constanța ar urma să fie executată silit de firma FinCoGeRo pentru o datorie de patru milioane de euro și astfel nu ar mai ajunge banii pentru subvenția la căldură și apă caldă în sezonul rece.„Voi informa Guvernul și voi cere sprijin ca să fim ajutați în această problemă. Totodată, cred că este momentul unei alte abordări, să ne așezăm la masa dialogului cu cei de la FinCoGeRo. Am făcut apel la investitor să renunțe la executare și aștept răspuns. Trebuie să găsim o cale de rezolvare”, a declarat primarul Decebal Făgădău.