Constanţa, cel mai mare buget din istoria oraşului. Ce va face Primăria cu banii?

Constanța, cel mai mare buget din istoria orașului. Ce va face Primăria cu banii?

Constanța are cel mai mare buget din istoria orașului. Aceasta a fost declarația primarului Decebal Făgădău după ce Consiliul Local Municipal Constanța a votat proiectul de buget pe 2017.Consilierii locali constănțeni au fost convocați, vineri, în cadrul unei ședințe ordinare, cel mai important punct de pe ordinea de zi fiind votarea bugetului pe 2017. Deși consilierii liberali s-au abținut, proiectul a trecut fără mari probleme. Astfel, municipalitatea va avea la dispoziție, anul acesta, peste 900 milioane lei pentru investiții, lucrări de infrastructură, dar și pentru multe, chiar foarte multe, proiecte și măsuri sociale. „Avem câteva zeci de proiecte pe care sperăm să le demarăm în acest an. Multe dintre ele sunt cu fonduri europene. Vorbim de planul de mobilitate pentru bulevardele 1 Decembrie și Lăpușneanu, creșterea eficienței energetice la nivelul instituțiilor de învățământ, lucrări adiacente investițiilor Cazinoul Constanța și Sala Polivalentă, asfaltarea a 33 de străzi, pistă de biciclete în parcul Tăbăcărie în jurul lacului Siutghiol cu ieșire pe b-dul Mamaia și Lăpușneanu și multe altele. Problema noastră cea mai mare este însă legislația din domeniul achizițiilor publice, procedurile greoaie și îndelungate privind licitațiile. Sperăm ca Parlamentul să sim-plifice legislația din domeniu cât mai curând”, a declarat primarul Decebal Făgădău.O mare parte din bugetul Contanței se va duce, ca în fiecare an de altfel, pe măsuri sociale. Gratuități pentru pensionari și persoanele fără venit, ajutoare sociale, construcția de locuințe sociale, subvenții la energia termică, toate acestea vor continua și în 2017.De asemenea, în ședința de vineri a fost votat și proiectul de hotărâre privind numărul și cuantumul burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Cu acest prilej, sala a fost luată cu asalt de zeci de elevi, veniți în speranța că bursele vor crește din acest an. Primarul Făgădău i-a anunțat că, cel puțin deocamdată, nu va crește cuantumul burselor din cauza unor discrepanțe sesizate în sumele solicitate. „Știu că am promis că voi crește gradual cuantumul burselor școlare, dar deocamdată nu putem face lucrul acesta. Trebuie să verificăm niște date mai întâi. Anul trecut am plătit pentru burse 4 milioane de lei, iar anul acesta, fără să aplicăm nicio majorare, suma sare de 6 milioane. Sunt niște semne de întrebare și vreau să mă asigur că procesul de acordare a burselor este transparent și urmărit. Vreau să facem o radiografie completă a burselor pe fiecare unitate de învățământ în parte, apoi vedem ce putem majora și cum. Vom discuta din nou despre burse în luna aprilie”, a promis primarul Constanței.