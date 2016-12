Constanţa are grup de combatere a evaziunii fiscale

Constanța are grup de combatere a evaziunii fiscale

Ca urmare a dispozițiilor ministrului Administrației și Internelor, Gabriel Berca, prefectul Claudiu-Iorga Palaz a convocat vineri dimineață șefii structurilor cu rol în combaterea evaziunii fiscale pe plan local.„Am alcătuit un colectiv de lucru format din conducerile Direcției Generale a Finanțelor Publice, Gărzii Financiare, Inspectoratului de Poliție al Județului, Serviciului Județean Anticorupție, Serviciului de Informații și Protecție Internă, Grupării Mobile de Jandarmi Tomis și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate. În urma acestei prime întâlniri, am stabilit primii pași pe care îi vom face în perioada imediat următoare. Astfel, în cursul acestei zile am trimis o adresă către toate primăriile să ne comunice până luni, 12 martie, situația societăților comerciale care au solicitat avizul în vederea desfășurării activităților de colectare și comercializare deșeuri industriale reciclabile, a celor care produc și comercializează băuturi alcoolice și a firmelor care comercializează combustibil. De asemenea, am hotărât ca în acest colectiv de lucru să includem și reprezentanții Direcției Regionale Vamale, ai Poliției Transporturilor și ai sucursalei teritoriale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, pentru acțiuni specifice în sfera lor de activitate”, a declarat Claudiu-Iorga Palaz.