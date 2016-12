Constanţa a tras lozul câştigător. Dragnea, noul preşedinte al PSD

3

"Cu Geoana fac treaba"

Pesedeii au avut de ales intre o femeie si "un om".De unde se vede ca in pesede "oamenii" sunt mai harnici decat femeile.Asa e doctrina la ei.In tot cazul,daca Ilici a garantat pentru Liviu,care este "om" si puscarias ilegalist in acelasi timp,inseamna ca traditia se pastreza in PCR. Cum ar putea sa arate un afis electoral in care Fagadau promite ca "Rovana face treaba".(sau "Cu Plumb fac treaba").Nu suna bine.Asa e mai pesedeilor,nu lasati femeile sa "acceada" la varful partidului. Friiii...Liviu !