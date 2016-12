Consiliul Național PNL. Alina Gorghiu a anunțat data și tema moțiunii de cenzură împotriva lui Ponta

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Național al Partidului Național Liberal s-a reunit astăzi la Casa de Cultură a Sindicatelor din Pitești, pentru a stabili tema și data moțiunii de cenzură, criteriile de integritate, finalizarea programului de guvernare, dar și planul pentru alegerile locale. Alina Gorghiu a precizat că cei care nu vor respecta criterile de integritate, vor merge la marginea partidului.Delegații au aprobat prin vot, programul de guvernare, dar și depunerea unei moțiuni de cenzură, pe 5 iunie pe tema votului prin corespondență."Suntem cel mai vechi partid din Romania, si suntem partidul in care Romania are incredere. PNL a reușit sa fie util prin sprijinul acordat familiilor, am majorat alocațiile. Noi nu considerăm spre deosebire de PSD, ca copii sunt o povară. Am putea crede ca toata increderea PSD s-a epuizat pentru a-i proteja pe cei doi: Sova si Dragnea. Ghinion, a fost un moment de neatenție pentru PSD, ca să își piardă pusculita electorala. Va propun sa fim echilibrați. Implicarea nu este un atribut al stangii. Mai stim si ce nu vrem, ca preturile sa nu fie controlate de stat. Modificările de statut reprezintă un pas major. Stiu ca nu vom mai face greseala de a nu ne mai raporta dual la PNL. Cine nu va respecta criteriile de integritate, va fi dus la marginea partidului.Modificările pe care astăzi le operăm la Statut înseamnă încă un vârf de săgeată în politica românească. Nu există un alt partid în România care să internalizeze atât de bine criteriile de integritate ca PNL. Pot să vă dau exemplu fără emoții pentru alți politicieni”, a afirmat copreședintele PNL. “Avem o datorie cât istoria noastră de mare”,Viitorul este in antreprenoriat(...) Singurul lucru pe care și-l doreste PNL, este sa nu mai fie trollat de către statul roman”, a declarat Alina Gorghiu, scrie realitatea.net.