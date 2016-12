Consiliul Local Tuzla a reluat, ieri, seria şedinţelor cu cântec

Consiliul Local Tuzla a reluat, ieri, seria ședințelor cu cântec

Consilierii locali din comuna constănțeană Tuzla au avut, ieri, o nouă tentativă de reunire în ceea ce, civilizat, numim ședință de Consiliu Local. În realitate, n-a fost decât un circ, o țiganiadă care nu face altceva decât să arunce în derizoriu, mai mult decât a făcut-o până acum, activitatea și rolul celor care au fost aleși, prin vot direct, de cetățeni. Astfel, simulacrul ședinței de ieri a stat sub semnul întrebării în sensul în care primarul comunei, pesedistul Constantin Micu, recunoaște un viceprimar, în vreme ce 13 aleși locali recunosc un altul, numit prin proiect de hotărâre în ședința de CL din 12 mai. Mai mult decât atât, la ședința de ieri, convocată de gospodarul șef, au fost invitați să participe și doi consilieri locali care, iarăși, ulterior ședinței din 12 mai, și-au pierdut mandatul de aleși locali, fiind înlocuiți cu următorii supleanți de pe lista PNL. Un primar nehotărât Deși a fost convocată de primarul PSD Constantin Micu, ședința de CL de ieri s-a desfășurat, în cele din urmă, fără el. Și asta pentru că, din cauza unor schimburi de replici foarte dure, care au avut loc între consilierii PSD, susținători ai gospodarului șef, pe de o parte, și aleșii locali PD-L, PNL și PNG, de cealaltă parte, Micu a părăsit ședința. Ulterior, el a declarat că, cel mai probabil, CL Tuzla va fi desființat luna viitoare. „O să intrăm la dizolvarea Consiliului Local. E inevitabil”, a avertizat el. În ceea ce privește relația din ce în ce mai tensionată pe care o are cu aleșii locali, primarul a explicat că, din punctul său de vedere, aceștia îi blochează proiectele, proiecte care, susține el, ar fi în interesul comunității. Interesant ar fi, însă, de urmărit, pe ce considerente va fi dizolvat CL Tuzla, pentru că atât ședința din 12 mai, despre care Micu spune că ar fi fost ilegal constituită, cât și aceea de ieri, au fost convocate de nimeni altcineva decât… primarul comunei. În plus, cei 13 consilieri locali cu care primarul se află în conflict susțin că ședința din 12 mai nu a fost atacată în contencios administrativ și că, prin urmare, proiectele aprobate atunci trebuie recunoscute ca atare. Consilierii contraatacă În plan opus, aleșii locali democrat-liberali, penegiști și liberali s-au manifestat, și ei, destul de nervos în ședința de ieri. Din fericire, doar la nivel verbal. Concret, ei l-au acuzat pe primar că a modificat „Completarea programului de achiziții pe anul 2009”, în sensul în care, dacă pe documentul semnat în data de 30 martie și trimis Prefecturii ca anexă la HCL 20/ 30.03.2009 figurau 93 de puncte, pe cel de ieri, intitulat la fel, figurau 96 de puncte. Potrivit consilierului PD-L Constantin Dina, din cele 23 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței de ieri au fost aprobate „cam 14", restul fiind respinse pe motiv că „primarul nu mai era prezent la ședință, iar în cazul proiectelor inițiate de el a fost nevoie de lămuriri, de explicații pe care, absent fiind, nu le-a putut oferi”. Dincolo de argumentele pe care fiecare le invocă, de reproșuri, de „dreptatea” după care tânjesc aleșii locali din ce în ce mai zgomotos și mai puțin civilizat, cei care au, de fapt, de pierdut, sunt numai și numai locuitorii comunei Tuzla. Aceia care, să nu uităm, la alegerile locale de anul trecut i-au ales, prin vot direct, pe cei care să le reprezinte, în calitate de autoritate publică locală, interesele.