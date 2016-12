Consiliul local Tortoman a aprobat înfiinţarea poliţiei comunitare

Consiliul local Tortoman a aprobat înființarea poliției comunitare

Fostul primar al comunei Tortoman, Gheorghe Panait (PSD), a lăsat, și el, administrației locale o moștenire de șapte miliarde de lei vechi. Numai datorii. Actualul primar, Lucian Chitic (PER), încearcă să acopere acum golul lăsat în bugetul local. Potrivit lui Chitic, timp de șapte luni, Panait a refuzat să plătească firma care asigura paza comunei, fapt ce a condus la acumularea acestor sume record. Firma a reziliat contractul, determinându-l pe primar să găsească soluții pentru rezolvarea problemei. În urma ședinței de Consiliu Local desfășurată marți, consilierii au adoptat un proiect de hotărâre privind înființarea unor echipe ale Poliției Comunitare. Acestea se vor afla în subordinea Primăriei și vor asigura paza atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții în întreaga comună. În ciuda problemelor cu care se confruntă, gospodarul șef așteaptă să înceapă lucrările pentru construirea bazelor sportive, proiect pe care a reușit să îl depună la Guvern. În plus, pentru luna octombrie pregătește un alt proiect de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, precum și de înființare a unei stații de epurare. Valoarea totală a proiectului ajunge la aproximativ trei milioane de euro. Chitic mai are în vedere și implementarea unor proiecte ecologice, unul dintre acestea vizând desființarea rampelor de gunoi din Tortoman.