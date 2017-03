Consiliul Local pune pumnul în gură constănţenilor. USR ameninţă cu acţiune în instanţă

Consiliul Local pune pumnul în gură constănțenilor. USR amenință cu acțiune în instanță

Ştire online publicată Vineri, 03 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Uniunii Salvați România (USR) Constanța au demarat procedura legală în vederea acționării în instanță a Consiliului Local al Municipiului Constanța.Motivul îl reprezintă hotărârea luată în cadrul ședinței din data de 31 ianuarie, prin care, la propunerea președintelui de ședință, membru PSD, Mircea Dobre, consilierii locali au votat pentru interzicerea pe viitor a dreptului la cuvânt al participanților la ședințele Consiliului Local.Concret, înaintea ședințelor de Consiliu Local, există constănțeni care vin și doresc să-și spună punctul de vedere cu privire la anumite proiecte ce se află pe ordinea de zi. La începutul validării noului for, după alegerile din luna iunie a anului trecut, oamenii au fost lăsați să vorbească. Numai că, începând de luna trecută, aleșii au decis ca cei care doresc să-și expună punctul de vedere să nu o mai facă în timpul ședințelor, deoarece le răpesc din timpul liber pe care l-ar avea după finalizarea acestora. În acest context, ei au fost sfătuiți că, dacă au ceva de comentat, să depună memorii scrise comisiilor din cadrul Consiliului Local Constanța.„Procedând în acest mod, Consiliul Local a încălcat în mod flagrant art. 9 din Legea nr. 52/2003 potrivit căreia persoana care prezidează ședința publică oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Această decizie a fost luată sub privirile îngăduitoare ale domnului primar Decebal Fagadău, care și-a dat astfel acordul, în mod tacit, fără a face niciun comentariu cu privire la această chestiune. Demersul nostru este generat de faptul că respectiva hotărâre abuzivă a fost pusă deja în practică și la următoarea ședință de Consiliu Local din data de 28.02.2017, când nu s-a permis constănțenilor să se adreseze Consiliului Local”, a explicat deputatul Stelian Ion, președintele USR Constanța, inițiatorul acțiunii din instanță.Mai mult, acesta consideră că gestul consilierilor, în marea lor majoritate mem-bri PSD, este de o gravitate fără precedent.„El nu este îndreptat doar împotriva partidelor din opoziție care nu au reprezentare în Consiliul Local, ci este îndreptat împotriva tuturor constănțenilor care doresc să fie prezenți la ședințele de Consiliu Local și să își exprime opiniile cu privire la chestiunile care îi privesc în mod direct. PSD Constanța a inițiat o regulă de tip dictatorial care nu are nimic în comun cu principiile democrației și transparenței administrației publice. Consilierii susmenționați dovedesc astfel că sunt deranjați de opiniile contrare exprimate de cetățeni și doresc pe viitor numai ședințe de consiliu local liniștite, în care să nu fie perturbați de cei pe care îi reprezintă”, a mai spus Stelian Ion.Liberalii cer reglementarea situațieiReferitor la această problemă, și consilierii liberali din cadrul Consiliului Local Constanța s-au arătat indignați și au cerut reglementarea situației.„Cetățenilor Constanței li se refuză în continuare dreptul de a lua cuvântul și chiar de a se înscrie pe listă, fiind invocată o decizie care nu a făcut obiectul niciunei ședințe a Consiliului Local Municipal în acest mandat, situația dreptului la cuvânt al cetățenilor nefiind menționată nici măcar în procesul verbal al ședinței anterioare. Reamintim faptul că, potrivit jurământului depus la învestirea în funcție, primarul și toți consilierii locali și-au asumat să conducă și să vegheze în interesul cetățenilor Constanței. Din păcate, atitudinea grupului PSD demonstrează că aceștia lucrează anti-democratic, total lipsit de transparență, iar starea orașului reprezintă ultima lor preocupare”, a transmis grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Local Constanța.v v vAșadar, rămâne de văzut dacă aleșii vor reveni la situația anterioară sau vor continua să pună pumnul în gură constănțenilor care vor să-și spună opinia vizavi de anumite situații ce privesc problemele localității și a cetățenilor ce trăiesc în Constanța.