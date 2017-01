Consiliul Local Năvodari a adoptat, în şedinţă extraordinară, bugetul pentru 2010

Consiliul Local Năvodari a adoptat, în ședință extraordinară, bugetul pentru 2010

Consiliul Local Năvodari s-a întrunit, ieri după-amiază, într-o ședință extraordinară, printre cele mai importante proiecte înscrise pe ordinea de zi fiind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2010. Potrivit unui comunicat de presă transmis de către Primăria Năvodari, la ședință au fost prezenți 12 consilieri din 19, bugetul fiind aprobat cu 10 voturi „pentru” și 2 abțineri. Primarul Nicolae Matei a declarat că bugetul de anul acesta este mai mare decât cel de anul trecut, fiind estimat la aproximativ 80.000.000 de lei. Întrucât, din lipsă de cvorum, nu au putut fi aprobate șapte proiecte de hotărâre, edilul s-a decis să convoace Consiliul Local din trei în trei zile până vor fi adoptate inițiativele sale, programând deja o ședință pentru vineri. Mai mult, ținând cont de absențele succesive și nemotivate ale unor consilieri, Matei intenționează să propună chiar excluderea unora dintre ei. Așa este cazul liberalului Jean Paul Tucan. Potrivit lui Matei, din luna noiembrie și până acum, Tucan nu a participat decât la o singură ședință extraordinară. Matei a mai adăugat că, dintre consilieri, social-democratul Liviu Stan a fost cel care a propus excluderea lui Tucan ținând cont de nenumăratele sale absențe. Excluși din PNL Cei care au luat câteva măsuri clare, ieri seară, în privința excluderilor au fost liberalii. Președintele PNL Năvodari, Jean Paul Tucan, a declarat că, în cadrul ședinței de ieri seară a Biroului Politic Local, liberalii au decis, în unanimitate, formularea unei propuneri de excludere din partid a viceprimarului Florin Che-laru și a consilierului Cristian Popescu. Tucan a adăugat că atât Chelaru, cât și Popescu nu au respectat deciziile Biroului Politic Local, adoptând de nenumărate ori o poziție pro-PSD. Propunerea va fi înaintată Biroului Politic Județean al PNL Constanța pentru a se decide soarta celor doi. Explicații În plus, Nicolae Matei a mai atras atenția că există și câțiva consilieri asupra cărora planează suspiciunea de incompatibilitate, precum Ștefan Gălbău (PDL), Stere Sponte (PDL) și Tudorel Calapod (PDL). În replică, Tudorel Calapod a declarat că nu se pune problema unor incompatibilități întrucât nici unul dintre cei trei nu deține funcții care să provoace un conflict de interese potrivit legii. „Domnul Gălbău nu are nici un fel de funcție de conducere, iar domnul Sponte și eu nu suntem directori ai unor instituții de pe lista deconcentratelor. Știu că domnul primar și-ar dori foarte mult să fim incompatibili, dar îl asigurăm noi că nu suntem”, a completat Calapod. Mai mult, printr-un comunicat de presă, Tudorel Calapod atrage atenția asupra faptului că aleșii au dezbătut timp de patru ore, în cadrul Comisiei de buget, capitolele din proiect, constatând că există un deficit de aproximativ 220 de miliarde de lei vechi. Consilierul a arătat că edilul nu le-a prezentat nici un fel de explicație până la ședința extraordinară. „Mai mult decât atât, în mapa cu proiecte ce trebuiau dezbătute astăzi (n.r.-ieri), deși pe convocator era doar proiectul de buget, au mai apărut în plus cinci proiecte de hotărâre care nu au fost niciodată discutate și care, ca și multe altele, au fost introduse abuziv pe ordinea de zi”, mai susține el. „Având în vedere acest dispreț atât față de consilieri, față de cetățenii orașului Năvodari, precum și faptul că proiectul de buget nu a fost supus dezbaterii publice și necesitatea de a fi aprobat într-o ședință ordinară de maximă importanță pentru oraș, deci nelegal, am luat decizia ca un număr de șase consilieri să nu participăm la această ședință”, a încheiat el.