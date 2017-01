Consiliul Local Mangalia se va reuni într-o şedinţă extraordinară

Săptămâna viitoare,

Consiliul Local Mangalia se va reuni într-o ședință extraordinară

Consilierul local PC Ion Mincă a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că aleșii locali mangalioți vor convoca, în cursul săptămânii viitoare, o ședință extraordinară de Consiliu Local. Mincă a făcut, în același context, o serie de comentarii asupra blocajului administrației publice locale din Mangalia și a ținut să menționeze că, în opinia lui, primarul PSD Claudiu Tusac nu va reuși vreodată să-și creeze o majoritate în Consiliul Local. Mai mult, Ion Mincă a declarat, pe fondul concluziilor raportului Ministerului de Interne, care se referă la eventuala suspendare din funcție a primarului, că „Tusac merită să fie suspendat pentru toate problemele pe care le-a creat”. În ceea ce privește relația dintre aleșii locali, consilierul PC a afirmat că, în prezent, există „aceeași majoritate care s-a creat în ianuarie (n.r. - ianuarie 2009), cu mențiunea că s-au alăturat și cei doi consilieri de la Forța Democrată”. Referitor la ședința extraordinară care va fi convocată în cursul săptămânii viitoare, consilierul PD-L Paul Foleanu a explicat că, pe ordinea de zi, vor fi incluse, „în principiu”, câteva proiecte ce țin de lămurirea unor probleme care au survenit în Mangalia în ultimul an și care, dată fiind situația deosebit de tensionată dintre primar și consilieri, nu au putut fi rezolvate. „Circuitul cheltuirii nejustificate a banului public” Concret, Paul Foleanu a declarat că unul dintre proiecte se va referi la desemnarea oficială a fiecăruia dintre cei 19 consilieri locali în calitate de reprezentanți ai CL în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor din municipiu. Democrat-liberalul Foleanu susține că acest lucru nu a avut loc până în prezent, dar că situația trebuie reglementată printr-o hotărâre de Consiliu Local, conform prevederilor legale. De asemenea, consilierul local PD-L a precizat și că aleșii locali intenționează să verifice „costurile înlocuirii palmierilor din localitate cu brăduți în ghivece”. „Cât a costat acțiunea asta? Sunt sute de brazi și brăduți. Care este beneficiul? Își permite Mangalia, în actualul context de criză economică în care bugetarii sunt nevoiți să își ia, numai în noiembrie, patru zile de concediu fără plată, să facă astfel de cheltuieli?”, a comentat Foleanu. Pedelistul a specificat, totodată, că aleșii locali vor să cunoască „acest circuit al cheltuirii nejustificate a banului public”. Nu în ultimul rând, aleșii locali mangalioți solicită informații legate de bugetul local al Mangaliei și asta deoarece, în cursul anului 2009, administrația publică locală a funcționat pe bugetul anului trecut. „Din ce știm, că nici noi nu mai știm exact, am mers pe bugetul anului trecut. Nu am avut acces la contabilitate, nu știm ce venituri s-au înregistrat la bugetul local, nu ni s-a prezentat nici execuția bugetară pe 2008”, a mai explicat Foleanu. În cazul în care consilierii locali mangalioți rămân consecvenți, convocatorul ședinței extraordinare de săptămâna viitoare ar putea fi semnat de 14 aleși locali. Cei cinci consilieri care, așa cum este de așteptat, nu vor fi de acord cu ședința, sunt aleșii locali social-democrați.