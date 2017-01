Consiliul Local Crucea va dezbate asocierea comunei cu Topalu şi Horia

Consiliul Local Crucea va dezbate asocierea comunei cu Topalu și Horia

Aleșii locali din comuna Crucea se vor întruni pentru o nouă ședință ordinară săptămâna viitoare, potrivit primarului, Gheorghe Frigioi. Printre proiectele care au fost incluse pe ordinea de zi se numără și cel privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2009. În plus, consilierii vor dezbate și proiectul de asociere intercomunitară între Crucea și comunele învecinate: Topalu și Horia. „Am decis să mergem pe această variantă pentru a putea derula proiectele pe care le avem în comun. Cu administrația Horia vom colabora pentru că avem un proiect comun de alimentare cu apă pentru satele Crișan și Siriu. Mai mult, am avut deja întâlniri cu investitori străini interesați să construiască aici centrale eoliene și am căzut de acord să ne asociem cu cei din Topalu pentru că aceste zone sunt foarte ofertate”, a explicat el. Primarul a adăugat că a avut recent întâlniri cu echipe de investitori din Spania și Germania care și-au manifestat dorința de a investi în acest tip de energie. „Proiectul este important nu numai pentru că va asigura o nouă sursă de energie, ci și pentru veniturile pe care i le va aduce comunei. Desigur, noi avem o comisie care se întrunește lunar și analizează toate ofertele. Și acum, vom vedea care sunt cele mai bune propuneri și ne vom decide ulterior cu cine vom semna o înțelegere “, a încheiat Frigioi.