Consiliul Local Constanţa îşi măsoară puterile cu păsările de pe Siutghiol

Consiliul Local Constanța își măsoară puterile cu păsările de pe Siutghiol

După sistemul „ce nu înțelegem nu poate fi real”, consilierii locali s-au indignat ieri la auzul veștii că ministrul Mediului a semnat actul prin care lacul Siutghiol a fost inclus în situl „Natura 2000" al zonelor protejate. Membrii Societății Ornitologice Române - organizație care a recomandat lacul ca habitat al păsărilor de apă - trebuie să fi simțit cel puțin disconfort, ieri, când gândurile și glasurile tuturor consilierilor constănțeni s-au ridicat împotriva lor. Consilierii locali au bocit moartea Formulei 1 pe apă Am constatat că perspectiva lipsei Formulei 1 pe apă din peisajul sezonului estival următor a fost percepută ca o mare tragedie, în toate partidele care și-au trimis reprezentanți în Consiliul Local Municipal. Iar ocrotirea păsărilor este, în mediul pragmatic al ședințelor de consiliu, o chestiune cel puțin imbecilă, tratată cu maximum de batjocură. Rațiunea te face să nici nu deschizi gura pe această temă, dacă nu vrei să fii luat în balon de spiritualii consilieri, care imediat ar putea să-ți aducă aminte de „coțăiala și clocitul păsărilor”, subiecte de mare impact mediatic. Atacul a fost început de Nicolae Moga de la PSD, care a cerut consiliului să ia atitudine față de hotărârile proaste ale guvernului. El a fost secondat de Tiberiu Nemet (PRM), care, indignat față de „societatea orni-cum îi zice”, a deplâns atitudinea guvernanților în privința Constanței. S-au ridicat voci care au cerut atacarea în instanță a hotărârii ministerului, apoi atacarea la Curtea Constituțională și, în cele din urmă, Felix Stroe (PSD) a supralicitat: „Referendum!”. S-a adus vorba și despre apartenența etnică a ministrului Atila Korodi, „nu că am avea ceva cu ungurii”, dar dă bine pentru a orienta un pic opinia publică. În final, a fost votat un punct de vedere al Consiliului Municipal Constanța care va fi trimis Ministerului Mediului și, în cazul în care nu va urma o reacție pozitivă, vor fi aplicate, în ordine, toate celelalte măsuri propuse. Nici măcar liberalii nu au votat împotrivă, doar s-au abținut, din loialitate față de propriul guvern, dar arătând clar că, în sufletele lor, condamnă acțiunea ministrului mediului. Moga a pus punct discuției cu o glumă ostășească: dacă se face o monitorizare, el ne dă în scris că o să numere mai multe păsărici pe centura Constanței decât păsări pe Siutghiol! Câtă unitate de idei în acest for legislativ al orașului nostru! Consiliul „ecologiștilor” Cam aceeași atitudine a manifestat-o Consiliul, în întregul său, vizavi de ordonanța de guvern care interzice construcțiile pe spațiul verde. „Nu putem să blocăm dezvoltarea orașului pentru anumite interese!” a izbucnit Nemet. Care ar fi acele interese, nu am depistat. Interesele plămânilor noștri, probabil, vizavi de înghesuirea betoanelor pe fiecare metru pătrat de teren liber, ceea ce s-ar traduce prin dezvoltarea orașului. Opiniile s-au îndreptat spre varianta de a arăta, printr-o hotărâre de consiliu care va fi întocmită cât de curând, ce înțelege legislativul constănțean prin spațiu verde, independent de percepția guvernului. Pentru că nu orice bucată de pământ pe care crește iarbă este spațiu verde. Așa cum scriam cu ceva timp în urmă, uneori ne înșeală privirea. Nu s-a ridicat nicio voce în apărarea spațiilor verzi, probabil din cauza fricii de penibil care îi încearcă pe aleșii noștri în acea atmosferă saturată de interese palpabile, nu invizibile, ca aerul ce ne intră în plămâni. Consens transpartinic În linii mari, s-a manifestat acea comunitate de idei ce stăpânește mereu consiliul local municipal, salutată, cu mare bucurie, de reprezentanții PSD. Hotărârile au fost votate pe bandă rulantă, excepție făcând doar trei care au stârnit dicuții. Una dintre hotărâri a avut ca scop îndestularea moștenitorilor familiei Damadian (cei care au obținut terenul RATC-ului), cu un teren care fusese retrocedat (nejustificat) din 1991, înstrăinat apoi de mai multe ori, deși ar fi aparținut de marea moștenire Damadian. Pentru a stinge litigiul, Primăria a fost nevoită să despă-gubească ultimii proprietari cu un alt teren, la schimb. Cei care au cerut explicații suplimentare în timpul ședinței, în ciuda protestelor colegilor care simțeau că-și pierd vremea, au fost consilierii democrați O altă hotărâre importantă a fost aceea prin care s-a stabilit prețul gigacaloriei la nivel local, creșterea fiind de la 107,5 lei la 119 lei. 