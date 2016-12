Consiliul Local Constanţa caută soluţii pentru reabilitarea Cazinoului

1

Mazare,te dispretuiesc din toata fiinta mea

Blestemata a fost acea zi din anul 2000,cand am pus stampila pe numele tau.M-ai inselat.In Peninsula am copilarit,acolo am terminat liceul,pe faleza Cazinoului m-am indragostit pentru prima data.Mazare mi-a furat o parte din fiinta mea.Cu ce am gresit Doamne ? De ce trebuia sa vina un strain crescut intr-o mahala a Bucurestiului ca sa faca legea in orasul unde am vazut lumina zilei ? Am indurat 14 ani de cosmar cu acest om de nimic.Cred ca este cea mai neagra perioada din toata istoria orasului.Nici comunistii nu au reusit sa distruga asa de mult.Ziua cand vei dispare din acest oras,va fi o zi de sarbatoarte pentru mine.Amin !