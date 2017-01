Consiliul Judeţean nu pupă nici măcar o pistă din aeroportul Kogălniceanu

Consiliul Județean nu pupă nici măcar o pistă din aeroportul Kogălniceanu

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorii au admis, ieri, o cerere de reexaminare a președintelui Traian Băsescu, care s-a împotrivit unui proiect de lege prin care se dorea transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Aeroportul Mihail Kogălniceanu către județul Constanța, inițiat de mai mulți pesediști. Prin proiectul de lege se dorea trecerea bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și concesionate Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" S.A. în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța. Președintele argumentează în cererea de reexaminare faptul că nu este de acord cu propunerea legislativă, prin aceea că pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, precum și terenurile pe care sunt amplasate sunt, prin natura lor, de interes național și nu de interes local. Șeful statului susține că Aeroportul Mihail Kogălniceanu are o importanță strategică deosebită în domeniul apărării și siguranței naționale, iar vecinătatea cu baza aeriană Kogălniceanu determină influențarea managerială reciprocă a celor două entități. Traian Băsescu mai arată că apărarea și siguranța națională nu pot face parte din serviciile publice de interes județean și susține că introducerea unui coacționar al statului la Aeroportul Mihail Kogălniceanu poate perturba aplicarea angajamentelor și proiectelor existente și poate genera consecințe asupra activităților comune, de operare, pentru aeronavele NATO și ale partenerilor cu care România are încheiate raporturi bilaterale. De asemenea, Comisia juridică a fost de acord cu cererea de reexaminare a șefului statului întocmind un raport favorabil asupra ei care a fost adoptat și în plen cu 53 de voturi „pentru" și 8 „împotrivă". Guvernul nu a susținut cererea președintelui. Proiectul a fost inițiat de trei deputați ai PSD - Alexandru Mazăre, Eduard Martin și Corneliu Dida.