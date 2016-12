Consiliul Judeţean face "curat" în RAJDP. Cât mai rezistă Gâmbuţeanu în funcţie?

Consiliul Județean face "curat" în RAJDP. Cât mai rezistă Gâmbuțeanu în funcție?

Ştire online publicată Joi, 16 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Gâmbu-țeanu, directorul RAJDP, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că va contesta rezultatele concursului organizat de Consiliul Județean Constanța privind componența Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri.Motivul principal este faptul că după evaluarea candidaților, Adrian Gâmbuțeanu, directorul instituției, și Vasile Moldovanu, și el aflat la conducerea regiei în urmă cu câțiva ani, au fost declarați respinși. Amintim că acest concurs s-a organizat pe data de 8 iulie, ora 12.Adrian Gâmbuțeanu, director al RAJDP Constanța, a fost declarat respins obținând numai 64,80 de puncte, în timp ce Vasile Moldovanu a obținut 62 de puncte. Admiși au fost declarați Niculae Gheorghe, cu 82,60 de puncte, Mariana Pârvu, cu 79,40 de puncte, Ioan Solomon, cu 77,40 de puncte, Virgil Stan, cu 79,80 de puncte și Daniel Cristu, cu 79,20 de puncte. Mircea Marcu a fost absent.Gâmbuțeanu susține că „modalitatea de organizare a concursului a fost incorectă și este lovită de nulitate, întrucât susținerile fiecăruia dintre candidați au fost consemnate numai în scris. Rezultatele sunt incorecte și subiective. Până la afișarea rezultatului interviului am avut cunoștință de faptul că am obținut un punctaj de 92 de puncte, iar la momentul publicării rezultatelor am fost declarat respins, cu 68,40 de puncte. Proba ar fi trebuit să fie înregistrată audio-video, ca să confirme că datele consemnate sunt reale și exacte. Instituția pe care o conduc este una bazată pe profit, deține primul loc în topul firmelor și a fost premiată la diferite concursuri”.Gâmbuțeanu a mai declarat că va contesta aceste rezultate și va face plângeri peste tot unde este nevoie: „E inadmisibil ca cei care au fost directori generali să fie respinși, care au atâta experiență, iar niște persoane care nu au experiență în domeniul de activitate al regiei să fie admise! Nu voi renunța la luptă! Din punctul meu de vedere, este inacceptabil să admiți persoane fără experiență. Legea spu-ne că trebuie să ai experiență. Nu este un război între mine și CJC, este doar fuga de răspundere”.Amintim că Adrian Gâmbuțeanu a fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat.Elena ODICĂ