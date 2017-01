Consiliul Judeţean Constanţa secretizează contracte de milioane de lei pentru lucrări publice

Consiliul Județean Constanța secretizează contracte de milioane de lei pentru lucrări publice

În luna iulie, Consiliul Județean Constanța (CJC) a fost de acord, prin Hotărârea nr. 222, să repartizeze aproximativ 1.700.000 de lei (17 miliarde lei vechi) pentru realizarea documentației cadastrale la nivelul a 45 de comune din județ. Cu toate că respectivele comune nu au solicitat sumele repartizate, lucrarea fiind angajată de Consiliul Județean Constanța, plata a fost făcută prin intermediul administrațiilor comunale. Poate pentru ca suma totală, atât de consistentă, să nu bată la ochi. De această lucrare a ajuns să se ocupe SC Geotop 2001 SRL București, care, potrivit unor informații apărute în presă, ar fi apropiată grupului de interese al social-democraților constănțeni. CJC și-a luat măsuri preventive pentru derularea acestei acțiuni încă de acum doi ani (n.r. - din noiembrie 2007), devenind partener al SC Geotop 2001 SRL București, printr-un acord-cadru. Atunci, SRL-ul și-a luat angajamentul să realizeze lucrarea „Documentație Cadastrală și Înscrierea în Cartea Funciară a Rețelei de Drumuri Publice de Interes Local din Județul Constanța și Realizarea Soluției Geospațiale pentru Gestiunea Căilor de Transport Rutiere”. „Contractele alea nu o să le vedeți!” În această perioadă de criză, în care primarii din județ de-abia mai au bani pentru a plăti salariile angajaților, CJC insistă să investească milioane de lei în documentații cadastrale. Pentru a lămuri care este utilitatea, la acest moment, a documentațiilor pentru care sunt alocate sume uriașe, l-am contactat pe purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu. Ca de obicei, Moldovanu nu a răspuns apelurilor telefonice venite din partea ziarului „Cuget liber”. L-am contactat apoi și la sediul CJC unde a preferat să se ascundă un timp, solicitând la rândul său reveniri nesfârșite: „Vino la 14.00”, „Vino luni, pe la 13.00-14.00”, „Sună-mă pe la 14.30”. În urma insistențelor, a izbucnit totuși la un moment dat: „Deci contractele alea nu o să le vedeți (n.r.-contractele încheiate între CJC și SC GEOTOP 2001 SRL) pentru că nu sunt publice!”. Un astfel de răspuns nu face decât să demonstreze procedurile suspecte la care recurge CJC pentru a încheia și derula diverse contracte cu bani publici. Reamintim că suma alocată de CJC pentru documentațiile cadastrale (aproximativ 1.700.000 de lei) provine din procentul de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sus-ținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură pe anul 2009. CJC, prin purtătorul său de cuvânt, nu ar avea de ce să ne amenințe că nu vom vedea niciodată contractele dacă ele ar fi în regulă și ar putea fi puse la dispoziția tuturor cetățenilor interesați să le consulte, din moment ce vorbim de lucrări derulate pe banii lor. În aceste condiții, „Cuget Liber” a făcut o solicitare către Consiliul Județean Constanța în baza legii 544/2007 privind liberul acces la informațiile de interes public, înregistrată ieri, la CJC, cu numărul 20473. „Cuget liber” a solicitat precizarea numărului de contracte încheiate între CJC și firma SC GEOTOP 2001 SRL în perioada 2004-2009, a datelor la care au fost încheiate aceste contracte, a valorii lor, precum și a valorii proiectelor CJC derulate de SC GEOTOP 2001 SRL. De asemenea, am cerut clarificări privind lucrările pentru care au fost încheiate aceste contracte și tipul procedurii de încredințare a lucrărilor, folosită de CJC pentru fiecare contract în parte. În plus, „Cuget liber” a solicitat copii ale acestor contracte și ale tuturor Hotărârilor de Consiliu Județean care vizează derularea proiectelor în care este implicată SC GEOTOP 2001 SRL. Primarii reacționează Din luna iulie, lucrurile au evoluat în așa măsură încât, acum, primarii implicați în proiect au ajuns fie să își găsească refugiul în afirmații neutre, eschivându-se neîncetat pe acest subiect, fie să remarce absența utilității acestui demers. Am identificat și edili care s-au străduit să caute posibile foloase, învârtindu-se într-un cerc al generalităților. „Mă abțin”, a spus scurt primarul comunei Adamclisi, Emilian Burcea (PSD). De asemenea, el a adăugat că nu era în primărie și trebuie să verifice la contabilitate, solicitând ziarului „Cuget liber” o revenire peste două zile. În aceeași situație s-a regăsit și primarul comunei Ciocârlia, Traian Dra-gomir (PSD). „Sunați-mă mâine. Sunt în Constanța acum și trebuie să verific la primărie”, a menționat el. Și primarul comunei Cerchezu, Ion Constantinescu (PSD), părea că plutește în aceeași stare de general. El a declarat că a primit banii de la CJC cândva prin iulie-august și i-a dat apoi societății pentru realizarea documentațiilor cadastrale. „De câte ori am avut nevoie de documentații ei ne-au ajutat. Pentru orice proiecte. Documentațiile realizate le-am folosit pentru mai multe proiecte pe care le-am depus deja și așteptăm să vedem ce răspuns vom primi”, a fost tot ce a reușit să spună el. Fără a face referire, totuși, la inițiative concrete care să fie susținute prin astfel de demersuri. Bani cu destinație specială Foarte dezamăgit de acordul încheiat între CJC și Geotop s-a arătat primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu (PD-L). „Cum îi luăm, cum îi dăm. După ce a fost apro-bată hotărârea, am primit în scurt timp banii și, apoi, în două-trei săptămâni i-am dat și noi mai departe către Geotop. Erau bani cu destinație. Noi nici măcar nu am făcut cerere pentru acești bani. Consiliul Județean ni i-a trimis să îi transmitem către Geotop. Există un contract încheiat între CJC și firma aceasta și, oricând este nevoie de bani, CJC face ce face și le mai trimite niște bani”, a pus problema primarul. „Societatea a adus documentația. Dar la ce folos? Nouă nu ne este de folos cu nimic. Inițial am crezut că este vorba despre drumurile din intravilan, însă, atunci când am primit planurile, am văzut că este vorba despre drumurile care leagă comunele”, a încheiat Neamțu. În căutarea utilității Primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan (PD-L), a declarat că administrația locală a primit banii de la CJC în luna august, și tot atunci i-a transmis mai departe societății în cauză. „Probabil vor fi de folos pentru proiectele legate de drumuri și pentru alte proiecte”, a încercat și Moldovan să găsească utilitatea desfășurării acestor măsurători cadastrale. Însă, în acest moment, nu există nici un proiect concret la baza căruia să stea documentațiile cadastrale efectuate de către SC Geotop 2001 SRL. Gheorghe Moldovan a mai mărturisit că există un acord încheiat între CJC și primărie privind derularea unor astfel de acțiuni încă din timpul fostului edil, Marian Gâscan (PSD). „Noi am primit până acum doar o parte din planurile cadastrale. Ei încă mai lucrează și urmează să mai primim o parte”, a răspuns la fel de vag edilul. Și administrația Mereni se numără printre localitățile care au primit bani din partea CJC pentru documentația cadastrală. Primarul Gheorghe Chiriac (PNL) a susținut că societatea lucrează încă la măsurători și a fost de părere că acestea ar putea fi utile unor proiecte viitoare. Constantin Radu (PSD), primarul comunei Amzacea, a spus ferm că documentația îl ajută foarte mult, administrația locală lucrând „la un proiect de pietruire a drumurilor din comună” ce se va baza pe aceste măsurători. Fără număr… pentru drumuri În ultima ședință a CJC, din 25 septembrie, aleșii au aprobat un alt proiect de hotărâre ce vizează repartizarea unei noi sume de bani către administrațiile locale. Este vorba despre aproximativ 2.700.000 de lei reprezentând procentul de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură pe anul 2009. Potrivit HCJC 312/2009, mai multe comune urmează să primească bani pentru… „drumuri”. Este singura precizare pe care o aduce CJC în acest caz. Rămâne de văzut dacă destinatarul sumelor va fi tot societatea Geotop 2001. Există totuși și situații în care se menționează concret destinația banilor, precum cea a comunei Cerchezu care urmează să primească 100.000 de lei (n.r. - 50.000 de lei pentru studiul de fezabilitate parc și 50.000 de lei pentru alimentare cu apă și canalizare).